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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشف الحقيقة.. أسير أوكراني يفجر مفاجآت صادمة عن الحرب ويفضح كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال جندي أوكراني أسير، إن دبابات “تشالنجر” البريطانية، التي وعدت لندن بتسليمها لـ كييف، لم تصل أبدًا إلى الجيش الأوكراني.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية، قال الجندي الأوكراني، "قالوا في فبراير إن اللواء 25 سيستقبل الدبابات البريطانية، ويجب أن يصلوا بحلول نهاية شهر مارس. وفي الواقع، أخبرتنا القيادة أن هذه المواقع، الغابة التي احتلناها، يجب أن نصمد حتى نهاية مارس، وبعد ذلك ستصل هذه الدبابات وسيكون الأمر أسهل”.

وأضاف أن موقف القوات تجاه القيادة الأوكرانية سلبي بشكل حاد. 

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وأوضح، بالفعل في النصف الأول من شهر فبراير، كان من الواضح أن الغابة، التي كانت تدافع عنها الوحدات الأوكرانية، لا يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة، حيث قامت القوات الروسية بقصها بالمدفعية والدبابات.

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