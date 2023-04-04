بعد إيداعه مستشفى الأمراض العقلية| محاكمة قاتل زوجته بالنزهة.. اليوم

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، نظر محاكمة صاحب كافيه؛ لاتهامه بقتل زوجته، طعنًا بالسكين داخل شقتهما؛ بسبب خلافات أسرية في النزهة، وذلك بعد أن تم إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية؛ لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

اعترافات المتهم

وقال المتهم، إنه دائم الشجار مع المجني عليها بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وأضاف المتهم، أنه أثناء تواجده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وأشار المتهم، إلى أنه عقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيض "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وسدد لها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

وأكمل المتهم، أنه عقب سقوطها وسط بركة دماء داخل الشقة قام بذبحها، ثم دخل الحمام ونظف ملابسه من آثار الدماء ثم بعثر في محتويات الشقة لإضلال رجال الشرطة وكأن وفاتها ناتجة عن واقعة سرقة، ثم تركها وتوجه إلى الكافيه لمباشرة عمله؛ حتى لا يشك فيه أحد.

ونوه المتهم، بأنه في أثناء تواجده داخل الكافيه؛ وصل شقيق المجني عليها، وبسؤاله عن المجني عليها؛ أخبره أنها موجودة في الشقة، وأعطى له مفاتيح الشقة؛ للاطمئنان على شقيقته.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة النزهة، يفيد بتلقيه بلاغًا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها الكائن بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص؛ تبين العثور على جثة ربة منزل، مقيمة بمحل البلاغ، وبها إصابات، عبارة عن “جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم”.

وبسؤال شقيق المتوفاة (عامل)، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس؛ قرر بأنه حال اتصاله هاتفيًا بشقيقته، المجني عليها؛ تبين عدم تجاوبها، فتوجه للمنطقة محل سكنها، وتقابل مع زوجها (مالك كافيه بالمنطقة محل البلاغ)، ومقيم بذات العنوان، وبسؤاله عن شـقيقته؛ قرر بتواجدها في الشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة؛ للاطمئنان عليها.

وأضاف، أنه لدى دخوله؛ تفاجأ بها مذبوحة، وبها عدة طعنات متفرقة بجسدها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ تبين أن زوج المجني عليها، وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة.