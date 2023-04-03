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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان تخفيض الإنتاج.. ارتفاع هائل في أسعار النفط اليوم

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأثنين، لتصل إلى 80.42 دولاراً للبرميل عند التسوية، بعد أن ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 6.28%، وفقا لموقه اقتصاد الشرق.

وتعتبر هذه الارتفاع هو الثاني لأسعار النفط عالميا بعد أن قفزن أمس الأحد بأكثر من 6 دولارات إلى 81.69 دولار للبرميل، حيث جاء ذلك بعد أن أعلنت دول تحالف أوبك + تخفيض إنتاج النفط طواعية بشكل كبير.

وأعلنت العديد من دول أوبك+ عن تخفيضات طوعية في الإنتاج، وهي المملكة العربية السعودية بمقدار 500 برميل يوميا من مايو حتى نهاية العام، والإمارات العربية المتحدة بمقدار 144,000 برميل يوميا، والعراق بمقدار 211,000 برميل يوميا، والكويت بمقدار 128,000 برميل يوميا، وعمان بمقدار 40,000 برميل يوميا، والجزائر بمقدار 48,000 برميل يوميا، وكازاخستان بمقدار 78,000 برميل يوميا، وستمدد روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار 500,000 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.‏

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