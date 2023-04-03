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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي يعيد هيكلة 132 مليون دولار كقروض ميسرة للمزارعين الأوكرانيين

صدى البلد

أعلن البنك الدولي أنه سيعيد هيكلة 132 مليون دولار كقروض ميسرة للمزارعين الأوكرانيين، وهي الأموال المتبقية من برنامج تسريع الاستثمار الخاصة في قطاع الزراعة الأوكرانية البالغ حجمه الإجمالي 200 مليون دولار، والذي تم إطلاقه في عام 2019.

وذكرت دورية الأعمال الإخبارية الأوكرانية أن البنك الدولي سيسمح، في إطار البرنامج باستخدام 132 مليون دولار المتبقي لتحسين وصول المزارعين إلى التمويل من خلال برامج الدعم وضمانات القروض الجزئية للمزارع الصغيرة.

ونقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن المدير الإقليمي للبنك الدولي لأوروبا الشرقية أروب بانيرجي قوله إن البنك الدولي يعمل بالتعاون مع شركاء دوليين لمساعدة حكومة أوكرانيا بسرعة في دعم التعافي الزراعي، وإعطاء الأولوية للبرامج التي تساعد في تمويل موسم الإنتاج القادم والإنتاج البستاني لتحقيق الأمن الغذائي، والري الفعال وإدارة المياه.

ومن المتوقع أن يكمل البرنامج المعاد هيكلته أنشطة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم تعافي القطاع الزراعي في أوكرانيا. وعلى وجه الخصوص، يساهم البرنامج في مبادرة التنمية المستدامة للزراعة في أوكرانيا، التي أطلقتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أوائل أغسطس 2022، وذلك بهدف جمع تمويل يبلغ 250 مليون دولار.

وخصص البنك الدولي مؤخرًا مبلغ 31 مليون دولار لأوكرانيا بموجب هذا البرنامج في أبريل 2022.

البنك الدولي الوكالة الامريكية الاتحاد الأوروبي الأمم المتحدة أوكرانيا

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