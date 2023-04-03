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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة استراحات الصحفيين بالدور الرابع بالنقابة |صور

صدى البلد

انتهت إدارة مبنى نقابة الصحفيين،من فرش صالونات استراحات الضيوف بالدور الرابع بالنقابة .

وقامت إدارة مبنى نقابة الصحفيين  من إزالة المكاتب الإدارية بالدور الرابع وذلك لإعادة الاستراحات المخصصة للصحفيين وذلك بناء على قرار نقيب الصحفيين خالد البلشى .

و تابع الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين أعمال ازالة كافة المكاتب الإدارية بالدور الرابع، حتى الانتهاء من إعادته لأصله وتم فرش جميع الاستراحات .

وكان قد  أصدر الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قرارا ضمن قراراته الإدارية، بإزالة المكاتب الإدارية بالدور الرابع  ونقل المكاتب والموظفين إلى الدور الثانى والثالث ، وتأتي هذه الخطة بعد العديد من الإجراءات التي اتخذها مجلس النقابة الجديد كان من أبرزها، عودة كراسي الاستراحات إلى جميع طوابق النقابة، ورفع الكراسى التى كان يشتكى منها زوار مطعم النقابة .

 وخلال اول اجتماع لنقيب الصحفيين مع موظفى الجهاز الادارى للنقابة  كلف سعيد حسني المدير الإداري للنقابة، بإعادة كراسي الاستراحات المخصصة للزوار فى جميع الأدوار.

و أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين، على جميع الموظفين بتسهيل كافة متطلباتهم  ، مؤكدا أن أي زميل صحفي يحمل كارنيه مزاولة مهنة من صحيفة أو موقع إلكتروني، من حقه دخول مبنى النقابة في أي وقت.

وقال النقيب إن نقابة الصحفيين هي بيت لكل الزملاء، ومظلة حماية لهم، سواءً كانوا أعضاء نقابة أو غير أعضاء، وعلى النقابة ان تفتح أبوابها أمام جميع الزملاء.    

وكان قد فاز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين بعدد أصوات 2450 صوتا مقابل 2211 صوتا لمنافسه الكاتب الصحفي خالد ميري فى الانتخابات التي أجريت الجمعة 17 مارس الماضي.

الجدير بالذكر فى يونيو ٢٠٢٠ كان قد حول المجلس السابق الدور الرابع إلى إقامة مكاتب للجهاز الاداري للنقابة  ونقل الادارة المالية من الثالث الى الرابع .

 

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