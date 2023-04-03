الإمارات واليونان تبحثان التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، في العاصمة اليونانية أثينا، مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليونانيين كيرياكوس ميتسوتاكيس ونيكوس ديندياس، سبل دعم التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والعمل في إطار المنظمات الدولية والأوضاع في المنطقة، والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن مباحثات الجانبين تطرقت أيضا إلى أهمية تعزيز التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وقطاع الطيران، حيث أشارا إلى أهمية العمل بشكل مستمر لزيادة الرحلات المباشرة بين البلدين.

من جانبه، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات وجمهورية اليونان تحرصان على استثمار كافة الفرص المتاحة لتوسيع شراكتهما وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما، ويسهم كذلك في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما استعرض الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها الجهود الدولية المبذولة في مكافحة التغير المناخي واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" العام الجاري.