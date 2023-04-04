الولايات المتحدة والإكوادور تبحثان العلاقات الثنائية

بحثت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، اليوم الإثنين، في مكالمة هاتفية مع رئيس الإكوادور، جييرمو لاسو، العلاقات الثنائية الإيجابية والمهمة بين البلدين، والشراكة طويلة الأمد بين شعبي البلدين.

وأعربت باور -وفق بيان منشور على موقع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- عن تقدير الولايات المتحدة لتعاون لاسو المستمر بشأن الأولويات المشتركة، ورحبت بالتقدم المحرز بين البلدين في قضايا مثل سوء تغذية الأطفال والحفاظ على البيئة وأمن المواطنين والهجرة الإقليمية.

كما أعربت سامانثا باور عن تعازيها للكوارث الطبيعية الأخيرة التي أثرت على الإكوادور، وأقرت بالتحديات السياسية والأمنية التي يواجهها البلد، وكررت التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية والأمن والازدهار في الإكوادور، ونقلت الثقة في المؤسسات والعمليات الديمقراطية في الإكوادور.

وناقش الجانبان التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ فترة طويلة بدعم المبادئ الديمقراطية وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة مع حماية الموارد الطبيعية الثمينة والتنوع البيولوجي في الإكوادور، والتزما بمواصلة البناء على عقود من التقدم الذي أحرزه البلدان معًا لتحقيق أفضل النتائج للشعب الإكوادوري.

