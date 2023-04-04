عفت نصار: الزمالك لن يتعاقد مع مدرب جديد قبل 9 أبريل

قال عفت نصار، نجم الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء لن تعلن عن أي شيء قبل يوم 9 أبريل المقبل، ولن يتم إنفاق أي أموال إلا بعد هذا التاريخ.

وأوضح في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: "هايكو هيرليتش من المدرسة الألمانية التي تُناسب الزمالك، وسبق أن تولى مدربين ألمان، كثيرًا، قيادة القلعة البيضاء، ولكن حسب معلوماتي، فالنادي لن يتعاقد مع مدرب جديد قبل 9 أبريل".

وأضاف: "الزمالك لديه العديد من السير الذاتية بشأن مدربين جدد، ولم يتم الحسم بصفة نهائية حتى الآن مع هيرليتش".

وتطرق عفت نصار، للحديث عن لقاء الزمالك أمام المصري، وقال: "لو ربنا كرمنا بـ كامل أبو علي في الزمالك؛ الأمور ستتغير تمامًا، بالتأكيد المصري في وضع صعب بعد رحيله مؤخرًا، ولكن المواجهة التي ستجمع الناديين اليوم، صعبة بكل تأكيد، والجماهير دائما في المحافظات الأخرى تعشق أنديتها وشاهدنا لقاء الإسماعيلي مع سيراميكا أمس، والحماس الجماهيري الكبير".

وزاد: "المصري لديه أفضلية وحسام حسن مدرب قدير ولديه خبرات جيدة وقادر على الوصول بالفريق لمرحلة حماسية جيدة، وجماهير بورسعيد غدا ستكون أكثر من جمهور الزمالك في المدرجات".

وأوضح: "فريق المصري يضم عناصر جيدة، لكن الجانب الدفاعي ليس بنفس كفاءة الهجوم، لو امتلك الفريق عناصر دفاعية جيدة؛ كان سيكون له شأن كبير، والمصري فنيًا أفضل من الزمالك خلال الفترة الحالية".

وأردف: "تشكيل الزمالك سيتكون من محمد صبحي والونش وعبد المجيد وعبد الله جمعة ونيمار، وسيف جعفر وروقا وبلحاج، وزيزو وناصر منسي ومصطفى شلبي".

وحول إمكانية عودة إمام عاشور للأهلي قال: "امام عاشور ومصطفى محمد بنسبة 60 أو 70% قد ينتقلان إلى النادي الأهلي، بحسب معلوماتي، هناك مفاوضات وأحاديث في هذا الشأن مع اللاعبين".

وأكمل: "مصطفى محمد سيعود إل نادي جالاطا سراي، الذي تعاقد مع مهاجم آخر، ومن الوارد انتقاله إلى النادي الأهلي على سبيل الإعارة، ونفس الشيء بالنسبة لإمام عاشور".

واختتم تصريحاته: "أحمد فتوح لا زال على ذمة نادي الزمالك، ومن الصعب انتقاله إلى الأهلي".