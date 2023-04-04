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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل ساعات من مثوله للمحاكمة.. ترامب يهاجم المدعي العام في مانهاتن

ترامب أول رئيس امريكي
ترامب أول رئيس امريكي يمثل في محاكمة جنائية

وصف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لائحة الاتهام الموجهة ضده بـ"المثيرة للشفقة"، وذلك قبيل ساعات من مثوله أمام محكمة مانهاتن، في ولاية نيويورك، في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة. 

وقال ترامب، في تعليق نشره عبر حسابه بمنصة "سوشيال تروث"، اليوم الثلاثاء، إن مدعي عام مانهاتن، ألفين براغ، سرب للتو، وبطريقة غير قانونية، معلومات، بشأن لائحة الاتهام المثيرة للشفقة ضدي.

وأضاف: “أعرف المراسل، وهو أيضاً يعرفه”.. في إشارة ربما إلى الصحفي الذي سرب في وقت سابق، اليوم، معلومات، تفيد بأن الرئيس السابق يواجه 34 اتهاما.

وتابع: أعتبر أنه "إذا أراد المدعي العام الآن تبييض سجله المهني؛ فعليه أن يدين نفسه"، بسبب ما اقترفه من مخالفة قانونية. 

واختتم، كاتبا: “سيسجل وصمة فشل في سجله القضائي، كذلك زوجته الكارهة لترامب”.

ويمثل ترامب، اليوم الثالثاء، للمحاكمة، في عدة اتهامات ضده؛ ليصبح أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية.

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