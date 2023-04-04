وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شقيقين لاتهامهما بالفساد في لبنان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على شخصيات مرتبطة بـ الفساد في لبنان.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها اليوم، إن العقوبات شملت شقيقين لبنانيين على خلفية الاستفادة من الفساد العام في البلاد.

وأضافت أن الشقيقين هما تيدي وريمون رحمة وتم فرض العقوبات عليهما بسبب ارتباطهما بـ الفساد في لبنان.

وعلى جانب آخر، فتح القضاء اللبناني تحقيقا في قضية اختلاس 318 ألف دولار من سفارة البلاد في أوكرانيا، وفق وسائل إعلام متفرقة.

وأشارت وسائل إعلام إلى أنه منذ سبتمبر الماضي، ظهرت شبهات الاختلاس وفتح القضاء اللبناني تحقيقات بشأنها لاحقاً وتم بموجبها استجواب السفير علي ضاهر.

وقال المسؤول القضائي المطلع على القضية إن "الاختلاس طال صندوق السفارة الذي يتغذّى من رسوم تجديد جوازات السفر لأبناء الجالية اللبنانية المقيمين في أوكرانيا ومن الوكالات ورسوم عقود الزواج وغيرها".

وأشار إلى أن "التقديرات الأولية بيّنت أن قيمة الأموال المختلسة بلغت 318 ألف دولار أمريكي".