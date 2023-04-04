عالميا .. انخفاض قيمة الدولار وارتفاع اليورو.. ومفاجآت بأسعار العملات

انخفض الدولار الأمريكي، في أواخر تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث أثارت أحدث البيانات الأمريكية المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.5 بالمئة إلى 101.5858.

وفي أواخر تعاملات اليوم، ارتفع اليورو إلى 1.0953 دولار أمريكي من 1.0895 دولار أمريكي في الجلسة السابقة، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2497 دولار أمريكي من 1.2409 دولار أمريكي في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار الأمريكي إلى 0.9059 فرنك سويسري من 0.9131 فرنك سويسري، وارتفع إلى 1.3458 دولار كندي من 1.3418 دولار كندي.

وانخفض الدولار الأمريكي إلى 10.2807 كرونة سويدية من 10.3703 كرونة سويدية.

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن فرص العمل في الولايات المتحدة تراجعت إلى 9.9 مليون في فبراير، وهو أقل عدد منذ مايو 2021.

وجاءت القراءة مخالفة لتوقعات السوق وأشارت إلى أن سوق العمل قد يبدأ في البرودة وسط تباطؤ الاقتصاد.