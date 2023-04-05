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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عثور صياد على كاميرا قديمة في النهر.. شاهد ماذا وجد بداخلها

عثور صياد على كاميرا
عثور صياد على كاميرا قديمة في النهر.. شاهد ماذا وجد بداخلها

الصور القديمة هي كنوز من الذكريات وتثير الحنين إلى الماضي، لكن لم يتوقع صياد مغامر أنه قد يعثر على كاميرا قديمة في نهر أنيماس في كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية.

عثر صياد أمريكي يدعى سبنسر جرينر على الكاميرا الغارقة في الوحل داخل النهر، وربطها بجهاز الكمبيوتر الخاص به، وتفاجأ بوجود صور قديمة لازالت محفوظة عليها.

تضمنت الصور القديمة لقطات من حفل زفاف ورحلة إلى النهر، وسرعان ما شاركها على مجموعة خاصة على فيسبوك يسأل عن مكان وجود المالك، حسبما جاء في تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

اتضح الكاميرا ترجع لمغامر أمريكي يدعى كورال أمايي وضاعت أثناء رحلة غوص نهرية في 3 يوليو 2010.

تعرضت الكاميرا الرقمية للتلف عندما تطايرت وتخبطت مع التيارات النهرية.

يقول أماي الذي كان يعيش في دورانجو بكولورادو، في ذلك الوقت: "كان لدي صور لكلبي، وصور لطفل صديقتي الأول، وصور لرحلة التخييم الخاصة بي هناك والتي لم أكن حملتها بعد.. اعتقدت أنني لن أراهم مرة أخرى".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو على الكاميرا لمحات من حفل زفاف أمايي، وأطفال يغوصون في النهر وبعض الأطفال الآخرين.

بعد أن نشر جرينر الصور على جروب فيسبوك، بدأ المستخدمون في وضع إشارات على العروس، وفي النهاية اكتشفوا أنها كانت كاميرا أمايي وقام باستعادتها بعد 13 سنة.

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