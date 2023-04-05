بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

انقاد نادي الزمالك لخسارة أمام نادي المصري في بطولة الدوري الممتاز المصري، في صدمة لجميع عشاق الزمالك.

ريمونتادا المصري أمام الزمالك

وعلى الرغم من البداية القوية للزمالك بإحراز هدف بعد مرور ثواني من بداية المباراة وتعزيزه بهدف ثاني، لكن الأمور لم تسير وفق هوى الزملكاوية بعد ذلك.

واستطاع المصري من العودة وإحراز الهدف الأول عن طريق جريندو في الشوط الأول، ليعود في الشوط الثاني ويسجل هدف التعادل عن طريق إسلام أبو سليمة.

وفي المنعطف الأخير من المباراة تمكن البديل عبده يحيى من إحراز هدف الفوز في الوقت القاتل، ليمنح المصري 3 نقاط هامة في جدول الدوري.

قرارات مجلس الإدارة

وعقب هزيمة نادي الزمالك من المصري البورسعيدي تدخل رئيس النادي بقرارات حاسمة لتصحيح المسار، حيث قرر المستشار مرتضى منصور:

▪️ تجميد 4 لاعبين، وخصم 30% من إجمالي عقودهم و25% من عقودهم الخاصة.

▪️ الإستغناء عن الجهاز الفني بالكامل و منعهم من دخول النادي.

▪️ طرد الجهاز الإداري من النادي بسبب تسريب عقود اللاعيبن.

من هم اللاعبين المجمدين ؟

وثارت تساؤلات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي عن اللاعبين الذين شملهم قرار التجميد حتى آخر الموسم، حيث لم يعلن عنهم رئيس النادي.

ووفقًا لما نقلته مصادر مقربة من مجلس الإدارة فإن القرار شمل لاعب من أبناء النادي و3 لاعبين منضمين في وقت لاحق.

ويشغل 2 من اللاعبين مركز الدفاع، بينما 2 آخرين يشغلان مراكز خط الوسط.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري

وعلى الرغم من الخسارة أمام المصري، لازال الزمالك في مركزه خامسًا في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة من 21 مباراة، فاز خلالها الزمالك 9 مباريات وتعالدل في 6 وخسر في 6 مباريات أخرى.

وسبق الزمالك في ترتيب الجدول كل من الاتحاد السكندري، وبيراميدز وفيوتشر، بينما تصدر الأهلي المسابقة برصيد 44 نقطة من 18 مباراة فقط، حيث لم يخسر ولا مباراة في الدوري.