لم تحدث منذ 200 عام.. ترامب يحذر: نترقب انتكاسة غير مسبوقة للدولار

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يترقب انتكاسة للدولار غير مسبوقة منذ 200 عام.

وأضاف ترامب في كلمة له بمؤتمر عقب مثوله أمام محكمة مانهاتن: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "ذاهبة إلى الجحيم"، مشيرًا إلى أنه حتى الأشخاص "الذين ليسوا معجبين به" قالوا إن هذا لا ينبغي أن يحدث.

ورأى أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن "سيقودنا إلى حرب عالمية ثالثة".

وأشار ترامب: “أنا عرضة لتحقيقات مزيفة يقودها الديمقراطيون”، مجددًا اتهام خصومه بالتلاعب بنتائج انتخابات 2020 للحيلولة دون فوزه.

ولفت الرئيس الأمريكي السابق إلى أنه يجب إسقاط كل القضايا الموجهة ضده فورًا، مشيرًا “لو كنت في الحكم لما أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا”.