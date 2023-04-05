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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن ربة منزل أنهت حياتها في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثمان ربة منزل في نهاية العقد الثالث من العُمر، كانت قد أنهت حياتها بمادة سامة؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها الثلاثيني، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي مفادها وصول المدعوة (إبتسام م م ح- 28 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز)، مصابة بحالة إعياء، إدعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة لها.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال كلًا من:" زوجها محمد ض ص م- 33 سنة- عامل، ووالدتها زوبه ع ع- 53 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بأن المذكورة تُقيم طرف والدتها؛ بسبب خلافات زوجية وتناولت مادة سامة؛ ما نتج عنه إصابتها التي أودت بحياتها؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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