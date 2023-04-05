ساب الملعب ومشي.. انفعال غريب من حسام حسن في مباراة الزمالك والمصري

شهدت مباراة الزمالك والمصري، انفعال غريب من حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، خلال اللقاء.

الزمالك ضد المصري

حقق المصري فوزاً مثيراً على الزمالك 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

افتتح الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 1 بالنيران الصديقة عن طريق عماد الدين بوبكر بالخطأ فى مرماه .

وسجل ناصر منسي الهدف الثاني في الدقيقة 21 من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

ونجح جريندو في إحراز هدف التقليص فى الدقيقة 25 من إنفراد .

وأدرك إسلام أبو سليمة هدف التعادل للمصري فى الدقيقة 60.

وتمكن المصري من اقتناص الثلاث نقاط فى الدقيقة 86 عن طريق عبده يحيى.