عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استعادة كلمة المرور على منصة الكهرباء الإلكترونية وإضافة حساب جديد

صدى البلد

يتعرض بعض المواطنين لفقدان كلمة المرور الخاصة بتقديم طلب تركيب العداد الكودى على منصة الكهرباء الالكترونية الموحدة ، 
، وتقدم المنصة 17خدمة  منها  خدمة طلب تركيب العداد  الكودى والاستعلام عن فاتورة الكهرباء وفحص العداد وغيرها .

 

خطوات استرجاع كلمة السر على منصة الكهرباء  

 وتستعرض صدى البلد لقرائها طريقة  استرجاع كلمة السر لطلبات عداد الكهرباء الكودي


1- الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .

2-الضغط على خانة تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

3- الضغط على خانة استعادة كلمة مرورك.

4- اختيار الوسيلة التي يتم إرسال كلمة المرور عليها سواء كانت بريد إلكتروني أو رسالة هاتفية.

5- بعد اختيار الوسيلة يتم إدخال البريد الإلكتروني أو رقم المحمول.

6-بعد وصول كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

7- يتم إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور.

txt

تدريب المحصلين.. إجراءات تطوير القطاعات التجارية بشركات توزيع الكهرباء

txt

خطوات التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء

وقدمت منصة الكهرباء الالكترونية ، إمكانية إضافة حساب جديد من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول، الاسم الأول، الاسم الثاني، كلمة المرور، البريد الإلكتروني، الجنسية، الرقم القومي، ثم الضغط على خانة إضافة حساب.

يذكر أن  منصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء تستقبل 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة ، إن منصة الكهرباء الالكترونية تلقت حوالى مليون ونصف طلب لتركيب  2.8 مليون عداد كودى للمبانى المخالفة  بدلا من الممارسة والتى تعتبر سرقة للتيار الكهربائي.

وأوضح حمزة أن عدد العدادات الكودية التى تم تركيبها حتى الآن على مستوى شركات التوزيع التسعة أكثر من 2 مليون  عداد كودى حتى الآن.

أسعار المقايسات والعداد الكودى


قال  مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن  سعر متر مقايسة الكهرباء  للمنازل حوالى  900 جنيه لكل 100 متر  بالقرى، و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن ، أما المحال التجارية  فالمقايسة فى المدن تصل الى 2200 لكل 100متر  أما فى القرى فتصل  1100 جنيه لكل 100 متر.

ؤأوضح المصدر  أن الشركة القابضة  منحت المتعثرين عن سداد المقايسات فرصة لتقسيط المقايسة على  سنتين  بدون فوائد.

كما ذكر أن  أسعار تركيب العداد الكودى  تختلف من مكان لآخر   فسعر عداد الكهرباء  في المنازل يصل الى  1000 جنيه و في المحلات التجارية يتراوح من 1300الى  1800 جنيه.
 

تقديم  طلب تركيب العداد الكودى الكترونيًا

يمكن تقديم الطلب "أون لاين" من خلال 5 خطوات وهى :

1- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختر منصة خدمات المواطنين.

2- الضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودى

3-املأ استمارة البيانات المطلوبة

4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى

5- الضغط على خانة (ارسال الطلب)

كيفية  متابعة طلب التقديم

أوضحت منصة الكهرباء الالكترونية  طريقة متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:

- الدخول على الموقع الالكترونى نفسه لمتابعة طلب التقديم.

- تابعة البريد الإلكترونى الخاص بك والذى قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

- سيتم ارسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذى قمت بوضعه فى خانة البيانات.

مميزات العداد الكودى
 

1-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى 

2-سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

7- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

8- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.

منصة الكهرباء الإلكترونية العداد الكودي تركيب العداد الكودى الكهرباء العدادات مسبوقة الدفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

ترشيحاتنا

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة

خطوات استعادة كلمة المرور على منصة الكهرباء الإلكترونية وإضافة حساب جديد

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

من مات على شىء بعث عليه.. القصة الكاملة لوفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

اﻟﻤﺰﻳﺪ