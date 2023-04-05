ضبط طن أسمدة زراعية قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة وتمكنت الحملة اليوم اثناء مرورها بقرية هربيط التابعة لأبوكبير من ضبط كميه ٤٠ شيكارة باجمالي ١ طن من الكيماوي اليوريا الخاص بالجمعيات الزراعية والمحظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية لكونه مدعوم من قبل الدولة وتم تحرير محضر رقم المحضر ٥٠٨٠ جنح أبو كبير وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.