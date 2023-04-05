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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر التقرير الطبي لأسباب وفاة مدير أمن بورسعيد

مدير أمن بورسعيد
مدير أمن بورسعيد الراحل

ينشر موقع صدى البلد الإخباري، التقرير الطبي لأسباب وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم  مدير أمن بورسعيد.

كشف التقرير أن أسباب الوفاة هي إصابته بعدة إصابات متنوعة في أجزاء الجسم المختلفة، وهي كدمات بالرأس والوجه وقطع في الشفة السفلي ونزيف داخلي.

وتابع اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية كافة الاجراءات التى اتخذت مع فقيد الشرطة منذ لحظة وصوله الى المجمع الطبى بالإسماعيلية، حيث تواجد الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحى بإقليم القناة.

وكان مدير أمن الاسماعيلية تفقد موقع حادث وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد والذى وافته المنية منذ قليل على الطريق السريع .

ووجه مدير أمن الإسماعيلية بسرعة الوقوف على أسباب وملابسات الحادث التى أدت الى وفاة مدير أمن بورسعيد أثناء توجهه لتناول الافطار بمسقط رأسه مع أسرته، وذلك بحضور اللواء حسني عبد العزيز مساعد الوزير لمنطقة القناة وسيناء واللواء حسن عطية مساعد الوزير لمحور قناة السويس واللواء محمد عبد الرحيم مدير مباحث الإسماعيلية وحكمدار بورسعيد، واللواء تامر السمري حكمدار مديرية أمن بورسعيد، ومن التنفيذيين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، ومن الصحة، الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية ونائبه الدكتور مؤمن القرقاري مدير مجمع الإسماعيلية الطبي والدكتور محمد نشأت نائب مدير مجمع الإسماعيلية.

كان جثمان الفقيد مدير أمن بورسعيد نقل الى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بعدما وجه الدكتور حسين كساب مدير فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بالدفع بسيارة إسعاف ونقله الى المستشفى،  عقب تعرضه لحادث على الطريق السريع .

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  نعى اليوم ، ببالغ الحزن والأسى اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، أحد رجال الشرطة المصرية  المخلصين، والذي وافته المنية اليوم،  داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد ، كان أحد رجال الشرطة المخلصين الذي ساهم في  تحقيق الأمن والانضباط بمحافظة بورسعيد ،  وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة ،  ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة خلال أداء عملها.

ودعا محافظ بورسعيد أن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه،  وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان،  مشيرا الى أننا فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله،  وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة،  وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وتوجه الدكتور مصطفى شعبان رئيس اقليم القناة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد الى مجمع شفاء الاسماعيلية حيث يقبع جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد و الذى وافته المنية فى حادث على طريق الإسماعيلية السريع.

جاء توجه شعبان الى الاسماعيلية لمتابعة إجراءات التصريح بالدفن وتشييع جثمان الفقيد الذى اتشحت محافظة بورسعيد بالسواد حزنا على وفاته فور تلقيها الخبر والذى جاء بمثابة الصدمة للأهالى قبل القيادات لما كان يربط الفقيد بهم من علاقات طيبة طوال فترة خدمته فى عدد من المناصب على أرض الباسلة .

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