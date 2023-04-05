أبوها رفضه.. تفاصيل غريبة في جريمة مدينة نصر| تغطية خاصة

قدمت مذيعة “صدى البلد”، تسنيم خيري، تغطية خاصة حول استغاثة فتاة بمنطقة مدينة نصر من اعتداء شاب عليها، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في صور مدعوم بها المنشور غارقة في دمائها إثر إصابتها في الرأس والرجل.

وكان تداول رواد السوشيال ميديا، منشورا لصورة على منصة التواصل انستجرام، لـ فتاة تدعى فاطمة، قالت فيه «أنا إمبارح كان أصعب يوم عدى عليا، أنا كنت مرتبطة بواحد اسمه محمد واسم الشهرة جوردي، وانفصلنا من شهر وكان بيحاول يرجعلي وكلم والدي في التليفون إن يبقى في حاجة رسمي».

وتابعت فتاة المنشور خلال المنشور الذي دونته عبر منصة التواصل الإجتماعي إنستجرام ثم منصة الفيسبوك، «بابا رفضوا أول ما كلموا عشان شايفه مش مناسب ليا وإن أنا لسه سني صغير فطبعا قاله لا»..

لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو التالي