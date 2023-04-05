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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتقدم على برشلونة بهدف بنزيما في كأس ملك إسبانيا

صدى البلد

تقدم ريال مدريد بهدف على برشلونة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الشوط الأول شهد تفوقًا لدفاعات الفريقين، لكن كريم بنزيما استطاع تسجيل الهدف الأول من متابعة لتسديدة فينيسوس جونيور التي تصدى لها كوندي من على خط المرمى، في الدقيقة 45.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جوليس كوندي - ماركوس ألونسو - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو - فرانك كيسي - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو  - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط:توني كروس- لوكا مودريتش - فيديريكو فالفيدري 

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب ريال مدريد، انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف.

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