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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد نجيب: الأهلي وجد ضالته في مروان عطية

صدى البلد

 

أكد أحمد نجيب المحلل الفني، أن مروان عطية لاعب النادي الأهلي قدم مباراة كبيرة اليوم أمام غزل المحلة وساهم في فوز القلعة الحمراء.

وقال نجيب خلال تواجده ضيفاً في برنامج "ستاد القاهرة" مع أحمد أسامه على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" مروان عطيه تواجد في كل مكان في الملعب سواء في الدفاع أو الهجوم".

وأكمل:" مروان عطيه يقوم بأدوار كبيرة في وسط ملعب النادي الأهلي ويساهم في إراحة من حوله في الملعب ومساعدتهم على إظهار قدراتهم".

وأختتم:" الأهلي وجد ضالته في مروان عطيه وهو السبب الأساسي في ارتفاع جودة الفريق وخروج الأحمر بشباك نظيفة منذ مباراة القطن الكاميروني ".

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