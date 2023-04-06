مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 14.. التخلص من الجناح العسكري للإرهابيين في الكتيبة 101.. قتل خالد الصاوي في سره الباتع

شهدت الحلقة 14 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي.

الكتيبة 101

بدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكتيبة 101 بمقابلة بين الدكتور وحيد(فتحي عبد الوهاب) و المقدم خالد(آسر ياسين)، وذلك بسبب انتقام الدكتور وحيد والمنضم حديثا للجماعات الإرهابية من قائد الجناح العسكرى للإرهابيين أبو البراء وإبلاغ المقدم خالد بالمكان المختبىء بداخله.

وأثناء المقابلة شك المقدم خالد(آسر ياسين) من شخصية الدكتور وحيد(فتحي عبد الوهاب) والمعلومات الدقيقة التي يتحدث عنها فبدأ الشك فيه بأنه واحد من أفراد التنظيم.

وزاد الشك داخل المقدم خالد بعد رؤية الخاتم الخاص بالشيخ موسي بيد وحيد وهو ما جعل المقدم خالد يبدأ في البحث عن هويته الحقيقة والتي سوف يكتشفها الحلقات القادمة.

كما شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الكتيبة 101 نجاح القوات المسلحة والمخابرات الحربية في القضاء علي أبو البراء قائد الجناح العسكري في عملية نوعية قام بها الجيش بسيناء.

وأسفرت المداهمة عن مقتل أبو البراء و30 عنصرا إرهابيا في عمل بطولي لأبطال الجيش.

وشهدت هذه المداهمة وفاة المجند بركات بعد موقفه البطولة بإنقاذ أحد الأطفال المتواجدين داخل المزرعة حيث تلقي رصاصة غادرة من الإرهابيين أودت بحياته قبل وصوله إلي المستشفي.

الكبير أوي 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 14، يستغرب الكبير (أحمد مكي) من تحول نجله العترة إلى رجل مسن)الفنان محمد محمود) بسبب تركيبة الدواء التي حصل عليها من الدكتور ربيع (بيومي فؤاد).

ويبدأ جوني (أحمد مكي) في الإعداد لمشروعه المسرحي مع هجرس (محمد سلام) ويقومون بعمل تجارب الاداء لمسرح المزاريطة بمشاركة نفادي (الفنان حاتم صلاح).

سره الباتع

وخلال مسلسل سره الباتع الحلقة 15، تذهب صافية (حنان مطاوع) إلى حامد (أحمد السعدني) وهو مكبل على نخلة، ويتم فك قيوده.

ويتوجه حامد إلى القلعة مقر الحملة الفرنسية، لتسليم نفسه لـ الجنرال بيلو وإنقاذ الشيخ سليم (خالد الصاوي)، لكن يتم اصطحاب الأخير لتنفيذ حكم الاعدام فيه، ويقف شامخا ويوبخ بيلو، فيقوم الجنرال الفرنسي بقتل شيخ البلد بمسدسه الشخصي.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 15، تنتقل الأحداث إلى حقبة عام 2011، ويقوم حامد (أحمد فهمي) باصطحاب الدرويش المجذوب لمقام السلطان حامد، إلى العيش في رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بينما يقوم أبو العزم (أحمد وفيق) بمساعدة الإخوان الإرهابية في انتخابات مجلس الشعب مقابل المال.

ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 14، تصاعد جرعة التشويق والإثارة، خلال الأحداث، حيث يناقش العمل أحدى القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع المصري، وهي قضايا الاتجار فى الأطفال وبيع أعضائهم وخطفهم والتسول بيهم الشارع ، وغيرها من القضايا التي يلقي العمل الضوء عليها بشكل متعمق.

شهدت أحداث الحلقة، بدء عمل ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا"، في مهنة شاقة جديدة، وهي توزيع أنابيب البوتاجاز، وذلك بعدما عرضة بوسي"مريم أشرف زكي"، عليها هذا العمل، وبالفعل بدأت ستهم في توزيع الأنابيب في الشوارع، ولكن صدمة جديدة تتعرض لها، ويتم خطف رضيعتها "نور"، أثناء بيعها الأنابيب لاحدي الشقق، وهنا تقدم روجينا في أقل من دقيقة أدعاء تمثيلي يلخص مدى الحسرة والحزن على فراق رضيعتها، حيث اعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها منذ بداية عرض المسلسل.

وتستطيع بوسي "مريم أشرف زكي"، معرفة مكان ابنة ستهم "روجينا"، وتخبرها بأنها تم تخطفها، في أحد الشقيق، وهنا يظهر لنا المخرج رؤوف عبد العزيز، براعته في التصوير، ويظهر لنا صورة أبلغ من الكلام تعبر عن مدى المعاناة التي تعيشها هولاء الأطفال والحال الذي وصلنا له، من خلال عدد كبير من الأطفال المشردين، والذين تم تخطفهم من أهاليهم ويتم المتاجرة بهم، والتسول، كما سيتم بيع أعضاء الأطفال الرضع، ولهذا تم سرقة ابنه ستهم "روجينا"، لكي يتم تقطيعها وبيع أعضائها.

وتنتهي الحلقة بشكل مثير، بعدما تظهر ستهم" روجينا"، بوسي"مريم أشرف زكي"، ومهم عصا"شومة" للمكان الذي تم خطف ابنه "ستهم فيه لنرى الحلقة القادمة ماذا سيحدث، وهل تستطيع ستهم إنقاذ ابنتها من الموت أم يكون فات الأوان.

جعفر العمدة

انتهت الحلقة الـ 14 من مسلسل جعفر العمدة على تهديد زينة لزوجة سيد شقيق محمد رمضان.

وسألت زينة على سيد من أجل إبلاغه عن سبب زيارة زوجته لشوقي فتح الله في السجن.

وذهبت هالة صدقي الي الدجالة برفقة منة فضالي ؛ وعند عودتها علمت أن زينة تخطط للاستيلاء على مبلغ مالي كبير من محمد رمضان.

كما شهدت الحلقة 14 من مسلسل جعفر العمدة ؛ العديد من الأحداث المثيرة.

وفشل محمد رمضان في مشاهدة بلال شامة أثناء زيارته لوالده سيف.

في الوقت الذي اتفق بلال شامة مع والده سيف على أن يحصل على أموال من جعفر العمدة مقابل أن لا يفشي السر بأن سيف ابنه.

واكتشف جعفر العمدة أن زوجته ثريا تذهب إلى شخص من أجل أن يأتي لها بإبنها حيث أعطي له مهلة أسبوعا.

رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 14 تطورا جديدا فى الأحداث حيث قرر الإمام الشافعى “خالد النبوى” أن يصطحب ابنتيه زينب وفاطمة ليتعلما حيث قرر أن يرسل فاطمة لتتعلم تحت يد حسنة “أروى جودة” التى تنفذ بعض التجارب العلمية فى جميع المجالات.

كما وجه الإمام الشافعى ابنته زينب إلى منزل السيدة نفيسة “فرح بسيسو” لتصاحبها فى كل مكان وتتعلم منها.

ويقرر الإمام الشافعى أن يكون درسه الجديد عن “التشاور” واستعان بعدد من الآيات والأحاديث الدينية التى تؤكد على المشورة.

ويتوجه الوالى مطلب “وليد فواز” إلى الإمام الشافعى يطلب منه أن يرسل إلى أمير المؤمنين ليؤكد له ان الفسطاط تنعم بالأمان وأهلها يعيشون حالة من السعادة وأنه تم القضاء على أعمال الشغب والعنف وهو الأمر الذى رفضه الشافعى، مؤكدا أن هذا عكس الواقع الذى يعيشه الناس فى الفسطاط ويخبره أنه من الأفضل أن يرسل شخصا آخر.

وتقوم حسنة بتحضير الحبر الذى طلبه الإمام الشافعى منها بكميات كبيرة بينما يبلغ ابن الشافعى والده أنه سيعود إلى الحجاز طلبا للعلم.

ويعيد الإمام الشافعى الطفل الصغير الذى وجده فى الشارع يسرق إلى الكتاب حتى يتعلم قراءة الدين ويفهمه ويحفظه ووعده الإمام بانه سيعلمه الأبجدية.

أما السرى “حمزة العيلي” يرغب فى الخلاص من الجروى “نضال الشافعى” ويرسل المطلب له رسول ودعوة إلى حقن الدماء ولكن الجروى يرفض الذهاب اليه حيث يراها خدعة من الوالى.

رمضان كريم

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل رمضان كريم بذهاب كريم عفيفي إلى سيد رجب ليمضي له على أوراق الشركة لكي يعمل بها.

وتتحدث سلوى خطاب مع صبري فواز وتسأله عن سبب عدم تواجده في القهوة، ويخبرها أن يشعر بالحرج منها بعد أن دفعت له الغرامة.

ويكتشف سيد رجب أن زوجته سلوى عثمان لم تذهب لأقاربها مثلما أخبرته، ولكنها ذهبت لتستكمل تعلم القيادة لكي تساعده في العمل.

كشف مستعجل

عرضت اليوم منصة "watch it" الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت الحلقة بمفاجأة، هي معرفة "سامية الطرابلسي" السيدة التي سرق شقتها يوسف "مصطفى خاطر" و دكتور سهام "محمد عبدالرحمن"، لمكان شقة سهام، وذهبت إليه وخلال وقوفها معه أمام الشقة ومحاولاته إقناعها بالرحيل حتى لا يراه أحد من عائلته، يخرج والده عز الرجال "عزت زين" المصاب بالزهايمر، ويظن أنه يقبلها على السلم، فينادي لكل أفراد العائلة، ويقول لهم إن سهام يقبل "وتكه" على السلم، وتنفعل لي لي "إلهام وجدي" زوجة سهام، وعندما يظهر يوسف تخاطبه سامية الطرابلسي، فيكتشف الجميع أن هذه السيدة تعرف يوسف وسهام ويظنوا أن هناك علاقة مشبوهة بينهم، فتغضب عاليا "هنادي مهنا" خطيبة يوسف، في حين تتدارك سامية الطرابلسي الأمور وتبلغهم أنها مريضة لدى دكتور سهام، ثم ترحل مهددة يوسف وسهام بالقتل في حال عدم إعادة الفلاشة التي سرقوها من منزلها.

ويقوم سهام باصطحاب يوسف الذي فقد ذاكرته، إلى غرفته ويسأله عن مكان الفلاشة، فيبلغه أنه لا يتذكر أي شئ، ثم تدخل لي لي وتنفرد بسهام وتهدده بالقتل في حال اكتشاف أنه يخونها، في حين تطلب عاليا من يوسف تفسير ما يحدث، ويبلغها أنه لا يتذكر شئ، ثم يخرج سهام ويصطحب يوسف من أجل البحث عن الفلاشة، ويتقمص شخصية يوسف في بداية الحلقة ويهدده بالقتل في حال عدم إيجاد الفلاشة، وعند نزولهما الشارع يقوم يوسف بالصراخ ويطلب من الناس في الشارع مساعدته ونجدته من سهام الذي يهدده بالقتل، فيتجمع الناس ويضربون سهام.

يذهب مودي الجزار "محمد لطفي" لشقة يوسف للبحث عن الفلاشة، فلا يجدها، ولكن يجد المخرج أمجد البنهاوي "محمد على رزق" معلقا على الحائط ويطلب تحريره، ولكن يرفض الجزار لأنه لا يرغب في معرفة يوسف بدخول أحد إلى الشقة في غيابه.

ويخرج يوسف وسهام من قسم الشرطة بعد واقعة الضرب في الشارع، ويعترف يوسف لسهام أنه شاهد صوره وهو يحمل جثة فعرف أنه قاتل، وذلك لأنه فاقد للذاكرة ولا يتذكر أنه هو القاتل في الأساس، فيستغل سهام الموقف ويبلغه أنه قاتل وسيقتله إذا لم يجد الفلاشة، ثم يتلقى سهام مكالمة من مودي الجزار يبلغه أنه في منزله مع أسرته ويبحث عن الفلاشة، وفي المقابل تذهب سامية الطرابلسي إلى منزل يوسف للبحث عن الفلاشة فتجد أمجد البنهاوي مربوطا على الحائط فترفض تحريره.

ويذهب يوسف وسهام إلى المنزل لمقابلة مودي الجزار، الذي يجلس مع عائلة سهام ويتحدثون بصفته شريك يوسف في المطعم، ثم ينفرد بسهام ويوسف ويطلب منهم البحث عن الفلاشة حتى لا يتعرضوا للقتل، ويعده سهام بإيجادها في أقرب وقت.

وتتلقى عاليا مكالمة من شركة إنتاج فني كبيرة لإبلاغها بالاستعانة بها في دور مهم جدا، فتصطحب معها والدها عز الرجال، وأثناء توقيع العقود بقيمة 40 ألف جنية يتدخل والدها ويبلغ المنتج أن هذا المبلغ كبير لممثلة مبتدئة ويجب تخفيض المبلغ، فيفرح المنتج وتغضب عاليا ولكنها توقع التعاقد مجبرة للحصول على فرصة.

في المقابل يذهب سهام ويوسف إلى شقته للبحث عن الفلاشة، فيجدوا المخرج أمجد البنهاوي معلقا على الحائط، وعندما يحاول سهام تحريره يبلغه أن بوسف فعل به ذلك بسبب فتاة تدعى عاليا وهو كان يصاحبها فقط، فينفعل سهام ويغيب ويرفض تحريره، ثم يجدوا فلاشة عليها فيديوهات لوالدة يوسف "ليلى عز العرب" فيتجهوا إليها، ولكن خلال تحركهم يتلقى سهام مكالمة من شقيقته عاليا تبلغه أن زوجته لي لي ذهبت إلى السيدة التي زارتهم في المنزل لمعرفة حقيقة علاقتها بزوجها، فيتوجه برفقة يوسف ليلحقوا بها، ولكن تكون لي لي قد التقت بالفعل بسامية الطرابلسي، التي تطردها وتبلغها أنه لا يوجد أي علاقة بزوجها، ويصعد سهام إلى سامية الطرابلسي لمعرفة ما الذي حدث بينها وبين زوجته، فتراه لي لي المختبئة في سيارتها، وتنتهي الحلقة، فما الذي يحدث في الحلقة الأخيرة.

ليل أم البنات

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 14 تطور جديد فى الأحداث حيث حيث يقع زين “محمد مهران” فى حب ابنته ليل “سهير رمزى” ويحاول التقرب إليها.

واجرت عبير “منة عرفة” العملية الجراحية الدقيقة بنجاح وتعود إلى منزل والدتها ليل بسلام.

بينما يقوم عزت “محمد عبد الجواد” بالاستيلاء على شركة شقيقه راضى المسجون فى قضية تزوير “ياسر على ماهر”وذلك من خلال توكيل قام بتزويره بمساعدة محامى الشركة حتى يتمكن من ادارة الشركة كما يتفق مع المحامى على ان يقوم بتاسيس شركة مقاولات اخرى باسمه.

وتتشاجر والدة زين “عبير منير” مع زوجها الثانى بسبب عدم رغبته فى إنتاج فيلم لها وزواجها بحقيقة الأمر أنها ممثلة فاشلة وتطلب الطلاق منه ويرى زين مشاجرة والدته ليتدخل ويقوم بضرب زوج والدته.

علاقه مشروعة

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل علاقة مشروعة بداية التحقيق في قضية مقتل مي عمر نهاية الحلقة الماضية من قبل الضابط الذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعي.

تورط أحمد نجل ياسر جلال في قضية مخدرات، وطلبت منه العصابة دفع مليون جنيه سعر البضاعة التي ألقاها في الشارع خوفا من الشرطة، واضطر لإخبار والده الذي اصطحبه إلى مقرهم وطلب من محاسب شركته مساعدته بالمال.

وقبضت الشرطة على كل المشتبه بهم في قضية مقتل مي عمر "بثينة"، منهم شقيقها شريف وأمجد طليقها قبل سفره بصحبة صديقتها، وسائق ياسر جلال المختفي لدى تجار المخدرات.

جميلة

عرض مساء اليوم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

حيث تخبر إحدى موظفات المدرسة شهيرة “ سوسن بدر ” أن هناك شخصا يسأل عنها بشكل ملح ومتكرر، تشاهد شهيرة الرجل البسيط على كاميرات المراقبة ويبدو عليها الارتباك، يسألها شريف عن الرجل وتنكر معرفتها به وتمنع شريف من الإلحاق به ويبدو عليه التوتر، يمنع رجال الأمن الرجل الغريب من الدخول للمدرسة ومقابلة شهيرة ولكن الرجل يصر على البقاء ويشتبك مع رجال الأمن، تحاول شهيرة عرقلة شريف والتحجج بمناقشة بعض الأمور العائلية حتى تمنعه من الخروج والإلحاق بالرجل الغريب.

كما تستغرب جميلة “ ريهام حجاج ” وتثور على أكرم بسبب تقبله لمي رغم سمعتها السيئة و تورطها في قضية دعارة، تذكرة جميلة بعلاقاته المتعددة قديماً مع بنات العائلات، يخبر شريف آية عبر الهاتف عن الرجل الغامض و مدى توتر شهيرة ويؤكد لها بحثه في الأمر.

فيما تسأل شيري “ يسرا اللوزي ” هشام عن سبب غيابة المتكرر وتظن أنه يلعب قمار بدون معرفتها، تؤكد له شيري أنها تراقبه، يطلب هشام العودة لشيري مرة أخرى، و تطلب منه الانتظار حتي يكون رجوعهم عن طريق محاولة الأصدقاء "زياد و جميلة"، يثور أكرم على جميلة و أية و يؤكد لهم تمسكه بمي، تواجه جميلة أكرم بحقيقة ضعف قدراته العملية و تطلب منه التفكير في الأمر مرة أخرى.

تؤكد شهيرة أثناء خروجها من المدرسة على رجال الأمن عدم دخول الرجل الغريب لها، يراها الرجل الغريب تركب سيارتها ويقرر تتبعها بسيارة "ميكروباص"، يخبر طارق نصار زوجته داليا كذباً أنها يجب أن تدفع 30 مليون جنيه حتي تسقط عنها الأحكام القضائية، تخبر داليا طارق بمحاولة نرمين التواصل معها عبر الماسنجر و تؤكد عدم معرفتها بها.

كما تزور نرمين “عبير صبري” زياد في عيادته رغم تحذيره الدائم لها، يذهب الرجل الغريب حتى بيت شهيرة و يمنعه البواب من الدخول و يطلب منه الانتظار حتى يخبرها، يرى الرجل الغريب "رجب" جميلة و هي تخرج من البيت و تركب سيارتها و يسأل البواب عنها و يخبره انها ابنه شهيرة، ينطلق غريب بسيارته خلف جميلة، يؤكد زياد لنرمين عدم رغبته في زيارتها مره أخرى و تصر نرمين على زيارته و تؤكد له ظلمه لشيري و انها كانت تريد استشارتها في امر طبي بصفتها زوجة طبيب نساء، تعطي نرمين الشهادة المدرسية الخاصة بيونس و مستواه المنخفض.

تتصل جميلة بزياد وتنفعل نرمين و يطردها، تسأل آية و أكرم شهيرة عن حالتها و تؤكد لهم انها تعاني من "صداع"، بعد اقناع شريف ألفت الممرضة بتسجيل الفيديو تطلب منه سماع الامر من شهيرة حتى تطمئن، و يطلب منها انضمام زوجها للفيديو لكي يزعج جميلة، يقابل الرجل الذي يطارد شهيرة في المدرسة جميلة و يخبرها انه والدها.



عملة نادرة

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل عملة نادرة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

يندفع نبيل تجاه عبد الجبار لحمايه اخته نادرة بعد صفعه لها، يقتل مسعود نبيل دفاعاً عن والده، تصرخ نادرة باكيه اخوها نبيل، يفاجأ عبد الجبار من قتل مسعود لنبيل و يحاول إنقاذه متجها به للمستشفى و لكنه يفارق الحياة، يقوم مسعود بحفر تربه في الصحراء تسع نبيل و يساعده والده، يبوح عبد الجبار لسكينة بما حدث و هو غير راضي و تحاول سكينة تخفيف الامر، يشعر عبد الجبار بالبرودة و تغطية سكينه، تسأل سميرة بانفعال مسعود عن سبب وجود دماء على ملابسه و ينهرها و يطلب منها اعداد "الحمام".

تصرخ نادرة في حجزها و تبكي فراق اخوها نبيل في ألم وحسرة، تذهب الدكتورة أنس لمنزل أم عبيدة لتغير لها على جرحها، تدعو لها أم عبيدة بسبب رقة قلبها، يطلب عبيدة من أنس ان تطلع على مكتبته التي تحتوي علي كتب لـ نجيب محفوظ و عبد الرحمن الشرقاوي و ادريس طه حسين و احسان عبد القدوس، تخبره أنس انها اطمأنت ان الامل موجود، يبدوا ان إسراء ستضع مولودها، تطلب سكينة من الجميع مساعدتها و يرسلون في طلب علاء.

بينما تلد إسراء تجلس أنس مع عبيدة يتحدثون عن أحكام القلب و العقل، يسأل عبد الجبار أنس اين كانت لتقاطعه سكينة و تطلب منها الصعود لمساعدة إسراء، يجلس علاء و يبدوا عليه التوتر و هو يدعوا لإسراء، تلد اسراء فتاة و تستغفر سكينة و تحاول إسراء إطلاق زغرودة ولكنها لا تستطيع و تبادر أنس باقي النساء و تزغرد و دميانة ترد عليها و معها باقي النساء، يرسل عبد الجبار في طلب سكينة و يخبرها بشعورة بالتعب و يرفض إقامة سبوع للمولودة، يخبرها و يبدو عليه اليقين من أمر ما و يخبرها "ان دماء القاتل هي دماء المقتول"، تستغرب سكينة من طريقة حديثه و تطلب منه حانيه ان يترك الامر على الله و يؤكد لها "ان الحساب يوم الحساب"، "فلاش باك" لنادرة مع بلال في بداية زواجهم و يبدوا عليهم الحب و السعادة عودة من "فلاش باك" تصرخ نادرة و ترفع راسها للسماء و "تقول يا رب".

يخبر عصام أبو عصايا والده انه تأكد من كلامه وأصبح يشك في عمه عطية ويخبره انه يريد استشارته في شيء، يطلب عبد الجبار من أنس عدم الذهاب لبيت أم عبيدة مره أخرى وتسأله لماذا تكرههم ويخبرها نحن نختلف عنهم، تنظر أنس لوالدها وتسأله وكأنها تعلم "هل ذهبت نادرة لأقاربها بالفعل؟".

يذهب عبد الجبار و مسعود لزيارة نادرة و تستقبلهم بالنهر، يخبرها عبد الجبار ان نبيل بخير و يطلب منها العودة معه للمنزل لتبديل ملابسها و رؤية رضيعها ثم تذهب معه للشهر العقاري لتتنازل عن الارض، تحتضن نادرة رضيعها يوسف في حنان و شوق، تزور نفيسة إسراء و تطلب منها "حلاوة" المولودة و تطلب منها أموال و تخبرها اسراء عدم مقدرتها، تأخذ نفيسة "غوايش "إسراء الذهب بتبجح يدخل عليهم علاء فتغادر نفيسة و يخبر إسراء انه لا يرتاح لنفيسة، تذهب نادرة مع عبد الجبار للشهر العقاري للتنازل عن الأرض و يسألها جرجس موظف الشهر العقاري هل يرغمك أحد على شي؟، يطلب منه عبد الجبار انهاء عمله في صمت، تمسك نادرة القلم للتوقيع و هيا تنظر لعبد الجبار و مسعود و علاء و كأنها تنتظر حدوث أمر ما.

المداح

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة 15 تطور جديد فى الأحداث حيث يقوم صابر المداح "حمادة هلال" بزيارة تاج "يسرا اللوزى" فى مكان عملها ليروح لها ما تعرض له عندما شاهد قرينه أو شبيهه من الجن.

بينما هايم "محمد رياض" يهدد حسن "خالد سرحان" فى حالة عدم قدرته على إقناع اهل البلد فى بيع منازلهم يقوم بإرسال أحلام "رانيا فريد شوقى" معه لتقنع اهل البلد بهذا الأمر.

ويتوجه صابر إلى الدكتور إبراهيم “خالد زكى” ليساعده فى ايجاد بعض الحلول للرموز التى يراها كما يواجه صابر المداح زوجة شقيقه حسن “رانيا فريد شوقى” بأنها من ساعدة رحاب “هبة مجدى” على الاختباء منه وهروبها بصحبة ابنه.

ويلتقى هايم “محمد رياض” بمساعد الأمير “عصام السقا” ليتمم معه صفقة كان الأمير أبرمها بينما صابر يصل إلى بعض الأرقام التى هاتفها تليفون زوجته رحاب فى محاولة للوصول لها ويكتشف أن أحد هذه الأرقام هو رقم زين “محمد عز” طليقها السابق.

مذكرات زوج

بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج بمقابلة جيهان الشماشرجي لطارق لطفي بعد أن انفصلا عن بعضهما، وتطلب منه أن يعودا مرة أخرى، لكنه يرفض ذلك، معللا أنه في حاجة إلى الحرية والراحة وليس للارتباط مجددا.



تلتقي عائشة بن أحمد بزوجة والدها وتخبرها أن نجلها تعافى وخرج من المستشفى بعد إصابته أثناء التمرين، لتفاجئها زوجة والدها بحملها، فتحاول شيرين تهدئتها والبقاء معها.

كشف الفنان طارق لطفي عن ابرز الصعوبات التي واجهته في مسلسل مذكرات زوج الذي ينافس به في الموسم الرمضاني.

الصفارة

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل “الصفارة” العديد من الأحداث المشوقة، حيث خرج شفيق “أحمد أمين” من السجن.

وكشفت الأحداث عن تجارة طه الدسوقي، “وجيه" في الآثار، بالاشتراك مع حاتم صلاح، وآية سماحة.

بينما لم يعلم شفيق حقيقة تجارة شقيقه، في الآثار حيث كان يعمل في السياحة، قبل دخول شفيق السجن.

حضرة العمدة

شهدت الحلقة 14 من مسلسل حضرة العمدة موافقة حسام داغر على الإشراف على كاميرات المراقبة داخل قرية تل شبورة.

ونجحت العمدة صفية " روبي " ؛ في إقناعه بعدما رفض في البداية.

وقررت صفية انشاء تلك الكاميرات من اجل مراقبة تجار المخدرات واي شئ يحدث داخل القرية .

ضرب نار

شهدت الحلقة ال١٤ من مسلسل ضرب نار العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

بدأت الحلقة بانجاب ياسمين عبد العزيز لطفلها والتي قررت ان تطلق عليه اسم حسن .

في الوقت الذي قررت فيه ايضا ان تكتب الولد بأسم زيدان زوجها الجديد .

انتهت الحلقة ال١٤ من مسلسل ضرب نار على خبر انتحار ابن عم جابر الكوماندا وذلك بسبب ما تعرض له من مشاكل .

فيما اتفق جابر الكوماندا مع أحمد بدير على العمل معه ؛ مؤكدا له أنه يرغب في قتل مهره طليقته .

شهدت الحلقة ال١٤ من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

بدأت الحلقة بإنجاب ياسمين عبد العزيز لطفلها والتي قررت أن تطلق عليه اسم حسن .

في الوقت الذي قررت فيه أيضا أن تكتب الولد باسم زيدان زوجها الجديد، وبعد ذلك تزوجت ياسمين عبد العزيز " مهره" من ماجد المصري " زيدان" وسافرا معا لقضاء شهر العسل .

رشيد

أذيعت الحلقة ال 15 والأخيرة من مسلسل رشيد ، والذي تخوض من خلاله كل من الفنانة ريهام عبد الغفور والفنان محمد ممدوح الماراثون الرمضاني الحالي.

وكشفت الأحداث عن اشتراك أسماء “ ريهام عبد الغفور “ في توريط رشيد ” محمد ممدوح " في جريمتي القتل والسرقة ، حيث انها كانت تعمل مع كل من صلاح وامير ، وهي من قامت بعمل نسخ من المفاتيح وتصوير الفيلا لهم ، وقد رفض رشيد ان يسامحها ، حيث ماتت في النهاية برجعة مخدرات .

أما صلاح فقد تم قتله على يد أمير بخطة من رشيد، وقام بتصويره وتسجيل اعترافه ليتم القيض عليه ، اما وشيد فقد حصل علي براءه من تهمه القتل، وحصل علي حكم سنة حبس مع ايقاف التنفيذ في تهمة الهروب ، فيما سلم جزء كبير من الذهب واحتفظ بعدد قليل من السبائك ، وقام نجله سيف باتمام خطوبته .

الأجهر

تمحورت أحداث الحلقة 15 من مسلسل «الأجهر» حول الإثاره والتشويق، أهمها حول تهديد "سليم" وهو أحد الرجال الخارجين عن القانون فى جمهورية كينيا ل «مصطفى الأجهر- عمرو سعد»، بأن يغادر البلاد، ولكن "مصطفى الأجهر- عمرو سعد" طلب منه أن يقابل "فراس الچرادى" وسوف يعطى له "الحلاوة"، ولكنه رفض.

ثم جاء «الويشى- قصى الأمين وحذر مصطفى الأجهر- عمرو سعد» بأن يرجعوا إلى مصر أحسن ما يتم قتلهم، فقال له مصطفى الأجهر- عمرو سعد بالنص: "يا أما نبقى قد قوانين الدنيا اللى عايشين فيها يا أما نموت وأهو نونس اللى راحوا".

وعلى الجانب الآخر، أحتفل «عم أنور- محمد التاجى والد نهله- درة وصديقتها موحه- ندى بهجت» بعيد ميلاد درة، وقاموا بإحضار تورتة لها ووضعوا عليها صورتها، ثم تركها والدها مع صديقتها وذهب لعمله.

ثم اقتحمت "نوله- سارة سلامة"، محل مجوهرات والد زوجها "ميدا -أحمد صفوت"، وأستأجرت مجموعة من البلطجية حتى يفتتحونه، ثم جاءت «نهله- درة حتى تهدى نوله- سارة سلامة».

ولكن "نوله- سارة سلامة" كشفت ل نهله- دره حقيقة عمل والدها الحقيقي أمام أهل الحارة جميعاً، فذهبت "نهله- درة" للتأكد من صحه كلامها إلى قهوة السيناوى ووجدت والدها يعمل بها، ولا يعمل بدار الأوبرا مثل ما يقول لها، فأنقلب مظهرها الخارجى من مشاعر حزن وعدم ثقة وأمان وذهبت دون أن تتحدث بكلمه واحده.

وانتهت الحلقه الخامسة عشر، على محاولة «مصطفى الأجهر- عمرو سعد» لمقابلة الرأس الكبيرة الذى يدعى إسمه خلال الأحداث "فراس الچيرادى"، فى أحد المطاعم الذى يجلس بها ولكنه لم يستطع بسبب أن رجالته منعوه، ولكن "مصطفى الأجهر- عمرو سعد" لم يستسلم، وذهب إلى الطيارة الخاصة به، حتى يحاول مقابلته.

بابا المجال

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل بابا المجال خروج زين (مصطفى شعبان) من السجن، بعد أن أتهم باطلا بمقتل 15 شخصا، ويقرر أن يعمل في تجارة والده زكريا الديب (رياض الخولي)، ويكتشف زين أن المحاسب يقوم بسرقة أموال والده.

فيخبر زين والده بسرقة أمواله، لكنه يطلب منه أن يعود إلى والدته ويعيش معها، ويتركه بمفرده، لكن يأبى زين ويصمم على العمل معه والحفاظ على تركته، لينصحه بكيفية التعامل مع عائلة الديب، ويعطي له عكازه، ويؤكد له أنه سيكون كبير العائلة من بعده، وأن الجميع سيصبح طوع أمره.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الأحداث المشوقة حيث اكتشف أمير كرارة، وفاة جده ليعيش حالة من الصدمة.

بينما قام محمود البزاوي، بسرقة ختم والده "جد أمير كرارة" ليقوم ببيع كل أملاكه لصالحه ويحرم أمير كرارة "طه القماش" من الميراث.

الهرشة السابعة

شهدت الحلقة ١٤ من مسلسل الهرشة السابعة تطورا كبيرا في علاقة عائلات الأبطال أمينة خليل ومحمد شاهين وعلي قاسم وأسما جلال.

فيما يخص أسرة نادين فقد ساعدها صديقها "محمد كيلاني" في الحصول على ممول لاستكمال البودكاست الخاص بها، والتأكيد على أنهما أصدقاء فقط.

وحاول آدم التقرب من أطفاله أكثر خاصة بعد علمه بمقابلتهم لصديق نادين "شادي"، وفي نهاية الحلقة تم لم شمل الأسرة ورقصوا جميعا سويا، وعرض الأب تمضية وقت ممتع في الموتيل الخاص به.

1000 حمدالله ع السلامة

عرضت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة"، والذي تقدمه النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الرابعة عشرة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة"، النجمة يسرا، فور عودتهم من كندا، وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد، و"سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

يتشاجر أكرم مع فوقية بسبب قريبتها نيللي “الفنانة مي دياب”، وتطلب منه الاطمئنان على نيللي، خاصة بعد إعجابها بسامح، وتشبه فوقية نيللي لأكرم أنها "من داخلها تشبه ياسمين عز ومن الخارج تشبه رضوى الشربيني".

يطلب سمير الفنان محمد محمود من جاكي الفنانة إيمان السيد تقصي أمر سميحة وأولادها من عم عمران بدلاً من الحسيني بعد أن افتضح امره، تسأل جاكي عم عمران صاحب الكشك عن شقة تصلح للسكن، وتطلب منه رقم هاتف سميحة ويدرك عم عمران الأمر بعد مشاهدته لسمير والتعرف عليه.

يتصل عم عمران بالضابط حسام “الفنان أحمد عبد الوهاب”، وتغادر جاكي مسرعة، تتصل صديقة سامح من كندا وتمنعه سميحة من الرد عليها وتطلب منه أن يرتاح، وتخبر سماح والدتها أن "برتا" صديقة سامح تريد ان تبدأ مشروعا معه.