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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارهين بعض بس المصلحة لماهم .. آيتن عامر توجه رسالة للوسط الفني

آيتن عامر
آيتن عامر

حلت الفنانة القديرة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، ضيفا حلقة جديدة من حلقات برنامج "The Nine Show"  للإعلامية دعاء صلاح، والذي عرض على قناة الشمس.

وقالت أيتن عامر، إنها رفضت تجسيد دور الراقصة فى فيلم «حصل خير»، مضيفة: «مش عايزة المنتجين تحصرنى فى هذا الدور لأن أى حد بينجح فى دور بيمثله طول الوقت وانا مش عيزة أمثل كتير هذا النوع من الأدوار ». 

وبسؤال الإعلامية دعاء صلاح عن الشللية فى الوسط الفنى ومدى تأثيرها على قلة الأعمال الفنية ردت آيتن عامر قائلة: «الوسط بتاعنا فيه جروب كتير وممكن منتج أو مخرج يمنع فنان من عمل ويقطع عيشه لمجرد انه لم يعجبه او لم يحبه».

وردت آيتن عامر عن الشائعات والأخبار الكاذبة التى نشرت فى الفترة الأخيرة قائلة : «أتجاهلها تمام ولا تعنى لي شيئا، ووجهت عدة جمل لصناع الشائعات قائلة ..أنا إضافة ف حياة أى حد». 

ووجهت آيتن عامر رساله للوسط الفنى قائلة : «كلهم كارهين بعض والله بس المصلحه لماهم ، اللى على راسى بطحه بيعرفها». 

وتغنى آيتن عامر مقطع من أغنية "بناقص" وتهديها لكل مروجى الشائعات وتحديدا لمن ينشروا عن حياتها الخاصة.

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برنامج The Nine Show

برنامج The Nine Show، من تقديم الإعلامية دعاء صلاح، ويشاركها الإعلامي أحمد صلاح، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الشمس.

وهو برنامج فني يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم: نيللي كريم، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، آيتن عامر، وفاء عامر، محمود الليثي، حمدي الميرغني، شيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

ايتن عامر الفنانة ايتن عامر وفاء عامر دعاء صلاح برنامج The Nine Show أحمد صلاح

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