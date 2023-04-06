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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تحية كاريوكا لم تجذبنى شخصية..وفاء عامر: نفسي أعمل دور سميرة موسى

وفاء عامر
وفاء عامر

حلت الفنانة القديرة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، ضيفا حلقة جديدة من حلقات برنامج "The Nine Show"  للإعلامية دعاء صلاح، والذي عرض على قناة الشمس.

وقالت وفاء عامر، إنها تتمنى تجسيد شخصية "سميرة موسى " وهى عالمة ذرة وتم إغتيلها ولها احداث عديدة ، مضيفة: "أنا لحد الان لا توجد شخصية جذبتى لتجسيدها بعد شخصية الفنانة القديرة الراحلة تحية كاريوكا ، ونفسى أعمل شخصية سميرة موسى" .

وبسؤال الإعلامية دعاء صلاح عن خطة رسوب شقيقتها الفنانة آيتن عامر فى معهد فنون مسرحية، ردت وفاء عامر قائلة: كنت خائفة عليها من دخولها مجال التمثيل وتواصلت مع الفنانة سميحة محسن لرسوبها فى الإختبارات ، لان مجال التمثيل مرهق ويوجد به صعوبات كثيرة" .

وكشفت وفاء عامر عن شائعة أن ايتن إبنتها وليس شقيقتها قائلة: "أنا إتصدمت لما عرفت مين مصدر الشائعة، وإنها من أقرب أصدقائنا وطول الوقت بمنزلنا ، وفى الاخر عملت فيلم وحدوته ".

وتحدثت  عن كواليس مسلسل "سكن البنات" قائلة : أن المخرج محمد النقلى هو الذى طالب وجود ايتن عامر كضيفة شرف وموافقتها فى العمل من البداية من أجلى ، ولكن بعدها محمد النقلى هو الذى سرد الاحداث وكبر حجم دور ايتن. 

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برنامج "The Nine Show" من تقديم الإعلامية دعاء صلاح، ويشاركها الإعلامي أحمد صلاح، ويذاع يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة الشمس.

وهو برنامج فني يجمع باقة كبيرة من نجوم الفن ومنهم: نيللي كريم، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، آيتن عامر، وفاء عامر، محمود الليثي، حمدي الميرغني، شيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

وفاء عامر ايتن عامر دعاء صلاح سميرة موسى الإعلامية دعاء صلاح الفنانة وفاء عامر

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