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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيخرج من السجن.. أحمد العوضي يشوق جمهوره لحلقة غداً "ضرب نار"

صدى البلد

شوق الفنان أحمد العوضي، جمهوره لأحداث الحلقة الجديدة من مسلسله “ضرب نار” عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الكوماندا طالع بكرة وكله هيتحاسب”. 

وشهدت الحلقة ال١٤ من مسلسل ضرب نار العديد من الأحداث المثيرة والهامة.

بدأت الحلقة بإنجاب ياسمين عبد العزيز لطفلها والتي قررت أن تطلق عليه اسم حسن .

في الوقت الذي قررت فيه أيضا أن تكتب الولد باسم زيدان زوجها الجديد، وبعد ذلك تزوجت ياسمين عبد العزيز " مهره" من ماجد المصري " زيدان" وسافرا معا لقضاء شهر العسل .

 

موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

 

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الأتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

انستجرام الفنان احمد العوضي ياسمين عبد العزيز الحلقة ال١٤ من مسلسل ضرب نار “ضرب نار” مسلسل ضرب نار

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