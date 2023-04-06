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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلبي عندك.. إسعاد يونس تعزي دينا الشربيني في وفاة والدها

صدى البلد

نعت الفنانة إسعاد يونس، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “اتقدم بخالص العزاء الي الحبيبة دينا الشربيني في رحيل الوالد الكريم انا لله وإنا إليه راجعون قلبي عندك يا حبيبتي”.

أعلنت الفنانة دينا الشربيني ، أنها سوف تتلقى العزاء فى والدها محمد الشربيني يوم الجمعة القادمة الموافق 7 من شهر أبريل الحالي.

وكتبت دينا الشربيني، على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام: سيقام عزاء والدي وحبيبي السيد محمد الشربيني يوم الجمعة 7 إبريل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، نسألكم الدعاء. 

دينا الشربيني اسعاد يونس الفنانة دينا الشربيني والد الفنانة دينا الشربيني

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