قلبي عندك.. إسعاد يونس تعزي دينا الشربيني في وفاة والدها

نعت الفنانة إسعاد يونس، والد الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “اتقدم بخالص العزاء الي الحبيبة دينا الشربيني في رحيل الوالد الكريم انا لله وإنا إليه راجعون قلبي عندك يا حبيبتي”.

أعلنت الفنانة دينا الشربيني ، أنها سوف تتلقى العزاء فى والدها محمد الشربيني يوم الجمعة القادمة الموافق 7 من شهر أبريل الحالي.

وكتبت دينا الشربيني، على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام: سيقام عزاء والدي وحبيبي السيد محمد الشربيني يوم الجمعة 7 إبريل بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، نسألكم الدعاء.