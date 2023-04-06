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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اختيار فيلم جين دو باري لـ افتتاح مهرجان كان السينمائي

فيلم جين دو باري
فيلم جين دو باري

كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، عن اختيار فيلم جين دو باري، للنجم العالمي جوني ديب، لافتتاح المهرجان المرتقب يوم 16 مايو المقبل، وتختتم فعاليات دورته يوم 27 من الشهر ذاته.

 

مهرجان كان يكرم النجم هاريسون فورد

يكرم مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الجديدة والتى من المقرر ان تقام فى الفترة من 16 الى 27 مايو المقبل النجم العالمى هاريسون فورد كما يعرض أحدث فيلم من سلسلة إنديانا جونز  Indiana Jones and the Dial of Destiny. 

 

مهرجان كان السينمائى 

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، عن عرض أحدث أعمال المخرج العالمي مارتن سكورسيزي فى الدورة القادمة .

وجاء نص المنشور : رسميًا، سيقدم مارتن سكورسيزي العرض الأول العالمي لفيلمه الجديد "قتلة القمر الزهرة"، في كانز2023 وسيمثل الحدث عودة الاختيار الرسمي لصانع الأفلام لأول مرة منذ إصدار After Hours في عام 1986.

وتابع المنشور : محاطًا بليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، جيسي بليمونز وليلي جلادستون، سيسير المخرج على خطوات قصر المهرجانات في 20 مايو. مستوحاة من أفضل الكتب مبيعا لديفيد جران، يعقب الفيلم سلسلة من جرائم القتل التي ارتكبت في أوكلاهوما في العشرينيات.

وكانت قد إعلنت  إدارة مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 76 ، عن اختيار المخرج السويدي روبين أوستلوند رئيس لجنة التحكيم فى الدورة المقرر انعقادها فى الفترة  من 16 إلى 27 مايو المقبل .

وسيتعين علي المخرج السويدي روبين أوستلوند اختيار السعفة الذهبية من بين عشرين فيلمًا في المنافسة .

 

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