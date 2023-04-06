روجينا لـ صدى البلد: مسلسل ستهم بدأ بحلم رؤوف عبد العزيز

قالت النجمة روجينا، إن فكرة مسلسل ستهم، بدأت بحلم المخرج رؤوف عبدالعزيز، أثناء تصوير مسلسل انحراف العام الماضي 2022.

وأضافت روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «أثناء تصوير مسلسل انحراف العام الماضي، فجأة كلمني المخرج رؤوف عبد العزيز بصباح اليوم التالي، وقالي في فكرة لمشروع مسلسل».

وتابعت روجينا: «رؤوف عبد العزيز قال لي أنا حلمت بالمشروع وهو عبارة عن سيدة ترتدي ثوب الرجال وأنا بفكر ان انت تعملي الفكرة دي»، فقولت له "يعني انا بعمل راجل"، فقال لي نعم، فقلت إن الفكرة صعبة، فقال "لي لأ وأنا حلمت كمان باسم المسلسل وهو ستهم"».

واختتم روجينا: «هذه كانت فكرة رؤوف عبد العزيز، الذي اختارني لتجسيد دور ستهم، وهو من اختار اسم المسلسل، ولم يجد أقدر أو أحسن من أستاذ ناصر عبدالرحمن لكتابة السيناريو، بالإضافة إلى أن أستاذ ناصر رجل صعيدي، وعنده روائع درامية صعيدية كثيرة، ويلمس المجتمع الصعيدي».

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل ستهم، أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تم الإشارة إلي ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أن أحداثه مستوى من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، مما جعل الجميع متشوق لمشاهدة روجينا، في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.