تويوتا تاكوما 2024 البيك أب تظهر في صور تشويقية

ظهرت صور مسربة تكشف عن سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 البيك أب، وتظهر تلك الصور البيك أب وهي تحتوي علي شريط ضوئي في المقدمة يقع في المنتصف بين المصابيح الأمامية.

سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 البيك أب

يتميز غطاء محرك سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 بأجزاء مرتفعة لكل حافة خارجية، بالإضافة الي أن الجزيء العلوي من الشبكة مزود بشعار "TOYOTA" ومن الجانب هناك نتوء خلف السقف، ومصابيح خلفية لها شكل قوس.

يحمل الباب الخلفي لسيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 شعار "TRD PRO" منقوش عليه، وشارة I-Force Max في الزاوية السفلية.

سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 البيك أب

ستمد سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 2400 سي سي، تيربو،، ينتج قوة 265 حصان مثل هايلاندر، والمحرك الثاني سيكون نسخة هجينة وسينتج قوة 366 حصان مثل محرك لكزس RX الهايبرد.

سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 البيك أب

تشير اللقطات التجسسيه إلى أن تويوتا تعمل علي تطوير مقصورة تاكوما، وستحتوي علي أجهزة قياس رقمية، وشاشة نظام ترفيهي أكبر، وكونسول وسطي، وناقل حركة معاد تصميمه.

سيارة تويوتا تاكوما موديل 2024 البيك أب

والجدير بالذكر أن سيارة تويوتا تاكوما الجديدة ستحصل على طراز تريل هانتر الجديد، وسيكون هذا الإصدار أكثر وعورة وقدرة على السير في الطرق الوعرة والغير مؤهلة .

