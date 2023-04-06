زلزال عنيف بقوة 5.2 ريختر يضرب إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شمال غرب لووك الواقعة على الساحل الإندونيسي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتعرضت جمهورية بنما لهزة أرضية بقوة 6. 6 درجة ضربت مناطق متفرقة في بنما.

وفي وقت سابق من أمس، الأربعاء، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ساحل أتاكاما في تشيلي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.