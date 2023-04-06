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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتقدم الجنازة العسكرية لـ مدير أمن بورسعيد

صدى البلد

تقدّم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم، الجنازة العسكرية للواء مدحت أحمد عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، ابن مركز المراغة، والذى وافته المنية أمس، إثر حادث أليم، بعد مسيرة طويلة حافلة بالعطاء.

وقد أقيمت مراسم الجنازة العسكرية بمدينة المراغة بحضور اللواء أسعد الزكير مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الصعيد، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء أحمد عبدالمعطي رئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج.

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محافظة سوهاج

والنائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، وشريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية، وأهالي مدينة المراغة، وقرية الحريدية مسقط رأس الفقيد.

وتقدم محافظ سوهاج ومرافقيه بالتعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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