الدكتورة خلود عادل تستعد لطرح حلقات جديدة للعناية بالبشرة

تستعد الدكتورة خلود عادل أخصائية التجميل والعناية بالبشرة لطرح حلقات جديدة توضح فيها كيفية العناية بالبشرة، وذلك على القناة الخاصة بها علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الدكتورة خلود عادل

وتحرص الدكتورة خلود عادل دائماً على إختيار فريق طبي من الأطباء وتقدم كافة العلاجات التجميلية تحت إشرافها الشخصي.

كما أن فيديوهات وحلقات الدكتورة خلود عادل حققت الملايين من المشاهدات والمتابعين فى الفتره الأخيرة وحصلت على إعجاب الكثير لأنها تقدم محتوي هادف يهتم بعنايه البشرة و كيفيه الحفاظ على الجمال بأقل التكاليف الممكنة.

الدكتورة خلود عادل.