بصمة فيتوريا .. منتخب مصر يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أحدث تصنيف للمنتخبات، والذي شهد تقدم منتخب مصر 4 مراكز.

وتقدم منتخب مصر من المركز الـ 39 عالميًا إلى المركز الـ 35، بعد الفوز على مالاوي 2-0 و 4-0 في تصفيات أمم إفريقيا، الشهر الماضي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

وجاء ترتيب أول 5 منتخبات إفريقية في التصنيف العالمي كالتالي:

1- المغرب: (11) عالميًا

2- السنغال: (19) عالميًا

3- تونس: (28) عالميًا

4- الجزائر: (34) عالميًا

5- مصر: (35 عالميًا)

وتصدّر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي، بعد غياب 6 سنوات، وتقدم منتخب فرنسا إلى المركز الثاني، بينما تراجع منتخب البرازيل إلى المركز الثالث بعد الخسارة الودية أمام المغرب بنتيجة 3-2.

وحلَّ منتخب بلجيكا رابعًا وإنجلترا خامسًا وهولندا سادسًا وكرواتيا سابعًا وإيطاليا ثامنًا والبرتغال تاسعا وإسبانيا عاشرًا.