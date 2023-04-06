بصمة فيتوريا .. منتخب مصر يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أحدث تصنيف للمنتخبات، والذي شهد تقدم منتخب مصر 4 مراكز.
وتقدم منتخب مصر من المركز الـ 39 عالميًا إلى المركز الـ 35، بعد الفوز على مالاوي 2-0 و 4-0 في تصفيات أمم إفريقيا، الشهر الماضي، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.
وجاء ترتيب أول 5 منتخبات إفريقية في التصنيف العالمي كالتالي:
1- المغرب: (11) عالميًا
2- السنغال: (19) عالميًا
3- تونس: (28) عالميًا
4- الجزائر: (34) عالميًا
5- مصر: (35 عالميًا)
وتصدّر منتخب الأرجنتين التصنيف العالمي، بعد غياب 6 سنوات، وتقدم منتخب فرنسا إلى المركز الثاني، بينما تراجع منتخب البرازيل إلى المركز الثالث بعد الخسارة الودية أمام المغرب بنتيجة 3-2.
وحلَّ منتخب بلجيكا رابعًا وإنجلترا خامسًا وهولندا سادسًا وكرواتيا سابعًا وإيطاليا ثامنًا والبرتغال تاسعا وإسبانيا عاشرًا.