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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: نسبة فوز بيراميدز بكأس مصر على حساب الأهلي 20 %

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

 شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عبد الغني:"بيراميدز فريق قوي لكنه ليس نادي بطولات.. ونسبة فوزه بكأس مصر 20 % مقابل 80 % للأهلي.. الأهلي فريق يعشق منصات التتويج على مر الأجيال".

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما يلعب أمام بيراميدز مساء الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة والربع وسيتم إذاعتها عبر قنوات أون تايم سبورت المفتوحة .

واقترب الحكم محمد عادل من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها الإثنين المقبل في نهائي كأس مصر .

ويعد محمد عادل المرشح الأول لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز ، ويأتي من خلفه محمد معروف وأمين عمر في المرتبة الثانية والثالثة على الترتيب .

أعلن اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق. 

وتقرر إقامة مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر بحكام مصريين لصعوبة استقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالى بسبب ضيق الوقت، حيث تنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين لحكام أجانب قبلها بـ14 يوما، حيث لم يتقدم النادى الأهلى بطلب لاستقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكام أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالى تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصرى.

الإعلامي مجدي عبد الغني

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