بيان عاجل من الجيش اللبناني بشأن إطلاق الصواريخ على إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أنه يقوم بتسيير دوريات في المناطق التي انطلقت منها الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وقال الجيش اللبناني في بيان له اليوم، إنه يتم تسيير دوريات في المنطقة الحدودية مع إسرائيل بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في قضاء صور.

وأضاف الجيش اللبناني، أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين ونسير دوريات بالتعاون مع اليونيفل.

وفي وفت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن السلطات اللبنانية فتحت تحقيقا بالتعاون مع القوات الدولية جنوب لبنان "اليونيفيل" لمعرفة الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ بتجاه إسرائيل.

ومن جانبها، قالت قوات اليونيفيل، إن الوضع الحالي في جنوب لبنان خطير ونحث الأطراف على ضبط النفس وتجنب التصعيد.

وأضافت قوات اليونيفيل في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم رصد إطلاق مجموعة من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، لافته إلى أن الوضع الحالي جدي للغاية وندعو لوقف التصعيد.

وأشارت قوات اليونيفيل، إلى أننا نتواصل مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني لبحث التطورات، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغنا أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي ردا على القصف الصاروخي.