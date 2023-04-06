حدد 5 طرق لتحويلها .. قانوني يحذر الأزواج: لا ترسلوا النفقة بخاصية الكاش

“النفقة الزوجية” تستحقها الزوجة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية عند امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وهي على ذمته، كما تستحقها عن مدة العدة في حالة الطلاق، وتكون النفقة المستحقة مدة العدة، إضافة إلى أن الزوجة لها حق في النفقة الزوجية في حالة مرضها، وكذلك نفقة للصغار.. وغيرها من النفقات.

والنفقة الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية تعد دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، إضافة إلى إنها لا تسقط إلا في حالتين هي الأداء أي أن يقدم الزوج النفقة الصادر بها حكما لصالح الزوجه، أو الإبراء أي تنازل الزوجة عنها وتبرئ زوجها منها.

ولا تسقط النفقة بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد النفقة من تركته، وإذا ماتت الزوجة كان متجمد النفقة تركه عنها تورث.

وتستطيع الزوجة أن تمنع زوجها أو طليقها من السفر في حالة عدم سداد مديونية عليه، وتتمثل هذه المديونية في متجمد نفقة الصغار، وقد تعرضه للحبس في حالة امتنع عن سدادها.. لكن ماهي الطرق التي يجب ان يتبعها الزوج لسداد النفقة تجنبا للحبس؟

5 طرق للسداد

أكد المحامى اسلام فتحي المتخصص فى النزاعات الاسرية ان الامتناع عن سداد النفقة الزوجية يعرض الزوج للحبس ، لكن في نفس الوقت اتاح القانون اكثر من طريقة لسداد النفقة.

واضاف" اذا صدر حكم ضد الزوج والزامة بنفقة اي كان نوعها ، فهناك طرق كثيرة لسدادها منها عبر المحضرين وذلك من خلال إرسال انذار رسمى للزوجة على يد محضر باستلام النفقة، واذا رفضت يتم ايداع مبلغ النفقة فى خزينة المحكمة، كما من الممكن سدادها من خلال البريد وذلك عبر ارسال حوالة بريدية للزوجة او الحاضنة ويتم كتابة فيها انها مصاريف عائلية، وهناك ايضا ن خلال البنك وبنفس شروط الحوالة البريدية.

وتابع " من الممكن ايضا ان يتم سداد النفقة من فى المحكمة، وذلك في حال لجأت الزوجة للقضاء واقامت دعوى حبس متجمد النفقة ، حيث يعرض الزوج المبلغ فى المحكمة ، وقد يطلب تقسيطه اذا كان كبير وغير قادر على سداده.

عن طريق الكاش

وحذر المحامي اسلام فتحى المحامى المتخصص فى المنازعات الأسرية الآباء والأزواج من تحويل النفقة عبر تطبيق كاش لإحدى شركات الاتصالات.

واشار الى أن التحويل عبر هذه الوسيلة لا يكتب فيها سبب التحويل وبالتالى قد يكون ذريعة لبعض الزوجات لاقامة دعاوى للمطالبة بنفقة طالما انه ليس هناك مستند يثيبت سدادها او تحويلها لها .

واكد انه على الازواج الذين حرروا عقود اتفاق بصرف نفقة او صدر ضدهم حكم بالزامهم بنفقات عليهم ارسال النفقة عبر البريد وكتابة الارسال "نفقة زوجية او صغار ". .هذا افضل بكثير من الحوالة البنكية التى قد لايذكر فيها ايضا سبب التحويل .

ونوه المحامى اسلام فتحى الازواج الى ضرورة "كتابة سبب التحويل عند ارسال النفقة "، وعدم كتابة ان الغرض من الحوالة مصروفات شخصية ، لان هذا غير معتد به كاثبات لسداد النفقة .

وتابع " اذا اراد الزوج سداد النفقة بشكل ودى لابد من كتابة اقرار يثبت ان الزوجة استلمت المبلغ عن شهور كذا وهو جزء من مبلغ النفقة او كامل النفقة".