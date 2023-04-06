مسلسل الهرشة السابعة الحلقة الأخيرة.. محمد ممدوح وماجد الكدواني ضيفي شرف

ظهر الفنان محمد ممدوح كضيف شرف في مشهد بالحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة لرد الجميل لزميلته أمينة خليل التي ظهرت بدورها في حلقة من مسلسل رشيد.





ولعب محمد ممدوح دور "سباك" كان يساعد نادين في المنزل وقت وصول آدم الذي فوجيء بأنها تقوم بالعديد من الأمور بمفردها منها استقبال عمال في المنزل ما أثر فيه بشكل كبير.









كما ظهر الفنان ماجد الكدواني بدور ضيف لإحدى حلقات البودكاست الخاص بأمينة خليل "نادين" للحديث عن العلاقات.









شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة العديد من التفاصيل الخاصة بعلاقة آدم ونادين وشريف وسلمى.









استقرت علاقة سلمى وشريف بعد التصالح مع تواجد ابنته جوليا التي قدمها لأصدقائهما في حفل خاص.





حاول آدم الاستمرار في علاقته مع داليا ولكنها رفضته بعد تأكدها من حبه لنادين، التي استضافته في حلقة من البودكاست الخاص بها.









عرض آدم على نادين عودتهما سويا، ولكنها رفضت في البداية ثم قررت التفكير في الأمر.

















ويعرض مسلسل الهرشة السابعة على شاشة mbc مصر في تمام الساعة ١٠ مساء، ويعاد في الثالثة عصرا.





كما يذاع عبر شاشة mbc مصر ٢، في تمام الثالثة فجرا ويعاد ٨ مساء، ويطرح عبر منصة شاهد يوميا.









مسلسل الهرشة السابعة

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.