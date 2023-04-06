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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مذكرات زوج الحلقة الأخيرة.. طارق لطفي يعود لـ"عائشة بن أحمد"

طارق لطفى
طارق لطفى

شهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل مذكرات زوج أحداث مثيرة حيث نجا رؤوف (طارق لطفي)من الموت بعد تعرضه لحادث في الحلقة الحلقة السابقة. 

 

وتمت خطوبة شقيق طارق لطفي بشكل بحفل حضره الأسرة والأصدقاء المقربون، وحضر  رؤوف»وعلى وجهه آثار جروج الحادث، ليعلن اعتذاره لـشيرين التي تجسدها عائشة بن احمد امام الجميع ويدأخبرها أن الفترة التي شهدت طلاقهما وابتعد عنها، ساعدته فى أن تتضح الصورة لديه بشكل أفضل، ليدرك مدي قيمتها لديه، وأخبرها بافتقاده لها ولبيتها والحياة معها بصحبة أبنائهما. 

 

وأكد الفنان طارق لطفي انه جلس مع مراقب جوي من أجل اتقان شخصية رؤوف في مسلسل مذكرات زوج. وقال في تصريحات ل"صدى البلد": قرأت كثيرا عن مهنة المراقب الجوي، كما أنني جلست عدة مرات مع المراقبيين الجويين وشرح لي تفاصيل عن المهنة والمواقف التي قد يتعرض لها أثناء العمل. 

 

أحداث الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج بمقابلة جيهان الشماشرجي لطارق لطفي بعد أن انفصلا عن بعضهما، وتطلب منه أن يعودا مرة أخرى، لكنه يرفض ذلك، معللا أنه في حاجة إلى الحرية والراحة وليس للارتباط مجددا. 

 

تلتقي عائشة بن أحمد بزوجة والدها وتخبرها أن نجلها تعافى وخرج من المستشفى بعد إصابته أثناء التمرين، لتفاجئها زوجة والدها بحملها، فتحاول شيرين تهدئتها والبقاء معها. 

 

كشف الفنان طارق لطفي عن ابرز الصعوبات التي واجهته في مسلسل مذكرات زوج الذي ينافس به في الموسم الرمضاني. يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريا على شاشة “cbc” في المواعيد التالية حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة “WATCH IT”.

مسلسل مذكرات زوج مذكرات زوج طارق لطفي عائشة بن احمد

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