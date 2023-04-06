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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل.. إسرائيل تعلن تفعيل منظومة القبة الحديدية في تل أبيب

إسرائيل تعلن تفعيل
إسرائيل تعلن تفعيل منظومة القبة الحديدية في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعل منظومة القبة الحديدية في تل أبيب.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء مهاجمة أهداف لحماس في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “القوات تشن الآن غارات جوية على قطاع غزة”.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ ضربات جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

غارات جوية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم علي قطاع غزة

خوفا من الهجوم .. إسرائيل تفتح الملاجئ في تل أبيب

كما أفادت وكالة رويترز للأنباء، بسماع دوي انفجارين جنوب وشمال غرب مدينة غزة وتحليق على ارتفاع منخفض للطائرات الإسرائيلية.

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