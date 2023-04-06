إجراء عاجل.. إسرائيل تعلن تفعيل منظومة القبة الحديدية في تل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فعل منظومة القبة الحديدية في تل أبيب.

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بدء مهاجمة أهداف لحماس في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن “القوات تشن الآن غارات جوية على قطاع غزة”.

كما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بتنفيذ ضربات جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

كما أفادت وكالة رويترز للأنباء، بسماع دوي انفجارين جنوب وشمال غرب مدينة غزة وتحليق على ارتفاع منخفض للطائرات الإسرائيلية.