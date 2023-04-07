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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غريبة ومضحكة .. 3 تصرفات للقطط وتفسيرها

صدى البلد

يمكن أن يكون امتلاك قطة كرفيق شخصي تجربة مجزية للغاية. لكن القطط تأتي مع الكثير من السمات الشخصية غير العادية والغريبة. هل سبق لك أن تساءلت عن سبب قيام قطتك دائمًا بنطح الرأس؟ أو لماذا يتعين عليهم دفع زجاجة المياه الخاصة بك بعيدًا عن طاولة المطبخ باستمرار؟ 

تقوم القطط ببعض الأشياء الغريبة التي نحاول فهمها. لكن لم يعد علينا أن نتساءل لماذا يركضون حول المنزل في الساعة الثالثة صباحًا! فيما يلي التفسيرات الحقيقية لبعض السلوكيات الغريبة للقطط.

رفع الذيل

يجب أن تعتبر القطط التي ترفع ذيولها وتلتصق نهاياتها الخلفية في وجهك علامة على الثقة والمودة. عندما يرفعون ذيولهم ، فهذه طريقتهم في أن يكونوا ودودين ومنفتحين عليك 

على الجانب الآخر بدافع الغريزة ، تدفن القطط فضلاتها بعد استخدام صندوق الفضلات. هذا لأنهم ، في البرية ، لا يريدون أن تلتقط الحيوانات المفترسة رائحتها أو أن تطردها القطط الأخرى من المجموعة لتعريض الآخرين للخطر.

من الغريب أنه إذا لم تخفي قطتك أعمالها فقد يكون هناك خطأ ما. يمكن أن يكون شيئًا ماديًا ، مثل عدم إعجاب القطة بنوع القمامة أو الصندوق.

الاصطدام بساقيك


ربما لاحظت أنه عندما تكون حول قطة تميل إلى الاصطدام بساقيك أو وجهك أو ذراعك 

الاصطدام هو لفتة تشير إلى أن القطة تثق بك وتشعر بالأمان من حولك. إنها طريقتهم في إلقاء التحية! بالإضافة إلى ذلك ، عند فركهم بشيء ما ، فإنه ينقل الفيرومونات من أجسادهم ، مما يجعل الشخص أو الشيء آمنًا وجديرًا بالثقة. 


تستلقي القطط وتتدحرج على ظهورها  عندما يشعرون بالراحة لأن التباهي ببطنهم هو علامة على الضعف.

يمكن أن تكون الحركة مجرد وسيلة لخدش ظهورهم وإطالة عضلاتهم ، أو يمكن أن تكون محاولة للعب ولفت انتباهك للانخراط في لعبة. 

لفت انتباهك.

عندما تحدق قطة فيك ، في كثير من الأحيان لا يحاولون لفت انتباهك فإذا كانت هناك قطة تحدق فيك بشدة ، فقد يكون ذلك عملًا عدوانيًا ، ومن الأفضل عدم التحديق مرة أخرى.

على الجانب الآخر من العملة ، عندما تحدق قطة فيك لفترة طويلة ثم تومض ببطء ، فهذه طريقتهم في إظهار المودة. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الذهاب والتقاط القطة!

 

 

سلوكيات القطط تربية القطط

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