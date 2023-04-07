بركات: التصنيف مهم للمنتخب قبل أمم أفريقيا.. وفيتوريا صاحب بصمة

أكد محمد بركات أن تقدم المنتخب الوطني للخمسة الأوائل في قارة أفريقيا بالتصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الشهر الماضي أمر مهم للغاية قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن المنتخب الوطني استفاد من فوزه ذهاباً وإياباً على حساب مالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.



وأضاف:" المنتخب سيكون على رأس مجموعة إذا أجريت غداً لأنه أصبح ضمن الخمسة الأوائل بينما يتواجد منتخب كوت ديفوار على رأس مجموعة".



وأشار إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني صاحب بصمة واضحة في تطور الأداء والشكل التكتيكي موضحاً أن النتائج تعبر عن تطور الأداء والنتائج مع فيتوريا.



وتابع:" بالطبع هناك نتائج مميزة رغم ضعف المنافسين مثل النيجر وليبيريا ودياً ومالاوي في التصفيات ولكننا فزنا أيضاً على حساب بلجيكا قبل مشاركته في كأس العالم".