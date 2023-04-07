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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل وفاتها بأيام .. شيرين الطحان تناجي ربها بكلمات مؤثرة

شيرين الطحان
شيرين الطحان

غيب الموت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، لترحل عن عالمنا داخل احدى المستشفيات بالقاهرة.


وكتبت شيرين الطحان فى آخر بوست لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم 28 فبراير  الماضي "اللهم أرنا خيرا وأسمعنا خيرا".


وتقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.


أصيبت الإعلامية شيرين الطحان، مُنذُ سنوات بمرض السرطان، ولكنها أخفت ذلك عن الجميع وتم شفائها، ثم عاد السرطان يهاجمها من جديد، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها المستشفى، لتمضي ايامها الاخيرة في غرفة العناية المركزة الى ان وافتها المنية فجر اليوم.

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وفاة شيرين الطحان وفاة الإعلامية شيرين الطحان مرض السرطان صلاة الجنازة العناية المركزة الفنانة والإعلامية

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