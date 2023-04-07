استعدوا للحرب| وابل صواريخ على إسرائيل.. وهذا فحوى جلسة الكابينت الأمنية

أكدت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، انتهاء جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت"، والتي انعقدت لتقييم الوضع الأمني ومناقشة سبل الرد، عقب إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن رد فعل إسرائيل الليلة وبعدها، "سيكلف الأعداء ثمنًا باهظًا".

من جهته، قال وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالنت: إن "المنظومة الأمنية الإسرائيلية على درجة عالية من الاستعداد في جميع الجبهات لمواجهة الاحتمالات المختلفة، وتعرف كيف تتصرف وفقًا لذلك"، وفق موقع "روتر نت" العبري.

وفي السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أن مناقشة "الكابينت" ركزت على الملف اللبناني، وتم الاتفاق على أن يكون الرد موجهًا ضد حركة حماس ومن يقف وراء إطلاق الصواريخ.

وأضافت القناة، أن قرارات الكابينت وضعت بعين الاعتبار الوضع السيء في لبنان وحقيقة أن "حزب الله" بعث رسالة مفادها أنه يريد البقاء خارج المشهد.

ونقل موقع "روتر نت"، عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله: إن الرد الإسرائيلي ليس من المتوقع أن يقود لمعركة.

في حين ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن إسرائيل أبلغت مصر بأن "التصعيد مرهون بالتنظيمات الفلسطينية".

بدوره، قال المحلل العسكري بصحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام: إن "خلاصة اجتماع الكابينت هو أن حماس تتحمل المسؤولية في الجبهات، وأن هناك رغبة لدى إسرائيل بحصر ردة الفعل على الأحداث الأخيرة دون الوصول إلى تصعيد واسع".

يُشار إلى أن جلسة الكابينت انتهت دون الخروج بقرارات واضحة بشأن الرد على إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان تجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال فلسطين.

لكن بالتزامن مع جلسة "الكابينت"، شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية وأراضٍ زراعية في قطاع غزة، في حين هددت الفصائل بالرد على أي هجوم إسرائيلي ضد القطاع، وأعلنت استعدادها الدخول في جولة تصعيد دفاعًا عن الشعب الفلسطيني.