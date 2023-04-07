الحرب بين لبنان وإسرائيل.. أول رد من قوات اليونيفيل

أعلنت قوات اليونيفيل العاملة في لبنان اليوم الجمعة، أنه تم رصد قصف في محيط صور جنوبي لبنان، لافتة إلى أن لبنان وإسرائيل أكدا عدم رغبتهما في تطور الأوضاع إلى حرب.

وقالت اليونيفيل في بيان: "رصدنا قصفا في محيط صور بلبنان" مشيرة إلى أن أحداث اليوم الماضي قد تؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة".



وأضافت أن "قائد القوة الجنرال هارولد لازارو تحدث إلى السلطات على جانبي الخط الأزرق، وقال الجانبان إنهما لا يريدان الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الجمعة، أن قواته شنت غارات في لبنان، على إثر إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية في هجوم نسبته إسرائيل إلى ناشطين فلسطينيين.