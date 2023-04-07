سيارة مسرعة تدهس من أمامها.. لحظة وقوع عملية تل أبيب| فيديو

نشرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، فيديو يرصد لحظة وقوع عملية تل أبيب، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة 7 أشخاص.

ويظهر في الفيديو، سيارة مسرعة تدهس عددا من المارة في كورنيش تل أبيب.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الجيش والشرطة بتعبئة قوات الاحتياط، للتعامل مع عملية تل أبيب.

وأقامت المساجد في قطاع غزة، اليوم الجمعة، احتفالات عقب حادث إطلاق النار والدهس في تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين في الحادثين في كورنيش تل أبيب.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هجمات الجيش الإسرائيلي ضد غزة ولبنان انتهت، وجاء في هيئة البث الإسرائيلية “كان”، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: “إن الهجمات في غزة ولبنان انتهت في حال لم يتجدد إطلاق صواريخ”.

وقال بنيامين نتنياهو في تصريح مشترك مع وزير الجيش يؤاف غالانت وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي ” مكان”، إن القبض على مرتكبي اعتداء إطلاق النار في غور الأردن اليوم مسألة وقت، متعهدًا بمحاسبتهم.

وأوضح نتنياهو أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية اتخذ خلال جلسته الليلة الماضية عدة خطوات منها سرية لا يمكن الكشف عنها.