حبس عصابة تزوير العملات وتجارة الحشيش بالقاهرة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات وحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابساتها.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف العملات وترويجها

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القليوبية حال إستقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى " صحيح" - مبالغ مالية "مزورة" - هاتفى محمول .