مسئول بالأزهر: يجوز منح موظف الحكومة زكاة الفطر.. فيديو

كشف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف، أن زكاة الفطر فرضت في رمضان وتُخرج طُهرة للصائم من اللغو الرفث والفسوق؛ تعطى للصائم والمسكين، وزكاة رمضان زكاة الأبدان.

وأكد عبدالمنعم فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إذا كان موظف الحكومة عليه ديون ومرتبه لا يكفيه فيحق أن يأخذ الزكاة.

موظف الحكومة

وتابع قائلا: الزكاة على موظف الحكومة تقدر بقيمتها وحالة من سأعطيه، وهل عنده ما يكفيه ويستره وأقدر الأمر بقدره، وهناك من الموظفين من يبيت ولا يجد طعام السحور، لكنه لا يسأل الناس.

ولفت المشرف على الأروقة العلمية بالأزهر الشريف: يجب علينا مراعاة بعضنا بعضا في تلك الأوقات العصيبة، والنظر إلى من حولنا وجيراننا.