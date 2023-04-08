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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يواصل استقراره.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت 8-4-2023

اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم السبت

سعر الدولار في مصر.. استقرت أسعار الدولار الأمريكي علي الأسبوع الثالث علي التوالي .


سعر الدولار في مصر.. ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 8 أبريل 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.90جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك ميد بنك نحو  30.88جنيه للشراء و 30.95جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى البنك المركزي المصرى نحو 30.83جنيه للشراء و 30.93جنيه للبيع .

سعر الدولار الأمريكي


سعر الدولار في مصر اليوم


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك(الأهلى المتحد،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق،إتش أس بى سى HSBC،بلوم )نحو  30.85جنيه للشراء و30.95جنيه للبيع سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .

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ضربة لـ الدولار.. الأخضر أمام اختبار صعب عالميا هذا العام| تفاصيل

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك التنمية الصناعية نحو  30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع .


أعلى سعر شراء لـ الدولار


ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم السبت مسجلا 30.95جنيه للشراء

سعر الدولار اليوم

 

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي ،عن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 34.447 مليار دولار أمريكي، بنهاية شهر مارس 2023، مقابل 34.352 مليار دولار لشهر فبراير 2023، بمقدار زيادة بلغ نحو 95 مليون دولار خلال شهر

وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنهاية شهر يناير 2023، نحو 34.224 مليار دولار، و34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022

ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر من غطاء نقدي من العملات الأجنبية بالإضافة إلى احتياطيات من الذهب المودع لدى خزائن البنك المركزي المصري

 

ورفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في اخر اجتماعاته، بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة.

ويعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة هو التاسع على التوالي برفع معدلات الفائدة بعد اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ورُفع سعر الفائدة الرئيسي من 4.75 في المئة إلى 5 في المئة، وهو الأعلى منذ 2007، بينما كانت الفائدة قرب الصفر قبل عام.

 

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