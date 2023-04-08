رئيسة وزراء إيطاليا تتواصل مع إسرائيل بعد مقتل وإصابة مواطنيها بهجوم تل أبيب

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمتابعة آخر المستجدات بشأن وقوع إصابات لمواطنين إيطاليين بهجوم تل أبيب.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، مقتل سائح إيطالي، وإصابة آخرين في حادث دهس وإطلاق النار بتل أبيب.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي على تويتر: "تؤكد السلطات الإسرائيلية مقتل المواطن الإيطالي أليساندرو باريني وتبلغ عن إصابة محتملة لمواطنيها الآخرين في الهجوم الدنيء على تل أبيب".

وأضاف: "أعبر عن إدانتي الشديدة للإرهاب وقربي من العائلات".

وكشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن هوية منفذ عملية تل أبيب.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ الهجوم يوسف أبو جابر من سكان كفر قاسم المحتلة.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الجيش والشرطة بتعبئة قوات الاحتياط، للتعامل مع عملية تل أبيب.

وأقامت المساجد في قطاع غزة، اليوم الجمعة، احتفالات عقب حادث إطلاق النار والدهس في تل أبيب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين في الحادثين في كورنيش تل أبيب.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هجمات الجيش الإسرائيلي ضد غزة ولبنان انتهت، وجاء في هيئة البث الإسرائيلية “كان”، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: “إن الهجمات في غزة ولبنان انتهت في حال لم يتجدد إطلاق صواريخ”.

وقال بنيامين نتنياهو في تصريح مشترك مع وزير الجيش يؤاف غالانت وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي ” مكان”، إن القبض على مرتكبي اعتداء إطلاق النار في غور الأردن اليوم مسألة وقت، متعهدًا بمحاسبتهم.

وأوضح نتنياهو أن المجلس الوزاري للشؤون السياسية الأمنية اتخذ خلال جلسته الليلة الماضية عدة خطوات منها سرية لا يمكن الكشف عنها.